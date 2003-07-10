كره شمالي آزمايش بر روي مواد سوختي هسته اي را آغاز كرده است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه بي بي سي سازمان اطلاعاتي كره جنوبي اعلام كرد كره شمالي در ادامه برنامه هاي هسته اي خود هفتاد ازمايش را بر روي مواد منفجره مختلف انجام داده است .

كره شمالي پيش تر اعلام كرده بود كره شمالي 8000 قطعه مواد سوختي را مجدداً بازيافت كرده و توانسته ازاين طريق پلوتونيوم كافي براي توليد مجموعه اي از سلاحهاي هسته اي را ظرف چند ماه بدست آورد.

كو يونگ كو رييس آژانس اطلاعات ملي كره جنوبي در پارلمان اين كشور گفت آزمايش هايي در مورد مواد مفنجره با قابليت بسيار بالا در ناحيه يونگ داك در 40 كيلومتري شمال غربي "يونگ بيان" در حال انجام است . مواد منفجره متعارف با قابليت بسيار بالا در توليد مواد هسته اي بكار مي روند .اين نخستين باراست كه كره جنوبي علني اعلام كرده كره شمالي بازيافت مواد سوختي مصرفي خود را آغاز كرده است .

با اين حال يك مقام رسمي آمريكا به خبرگزاري رويترزگفت آمريكايي ها از محل دقيق آزمايشها اطلاع دقيقي ندارند. سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا گفت ما اين موضوع را با دقت و از نزديك تعقيب مي كنيم .

آ ژانس هاي اطلاعاتي بين المللي در اين باره اظهار نظر قطعي نكرده اند .

چارلز اسكانلون خبرنگار بي بي سي در كره جنوبي مي گويد اين اطلاعات قوي ترين مدركي است كه نشان مي دهد كره شمالي برنامه هاي هسته اي خود را بر خلاف ميل آمريكا و مخالف با قوانين بين المللي به پيش مي برد.

برخلاف تلاشهاي بعمل آمده، كره شمالي تاكنون مذاكرات چند جانبه را نپذيرفته و تاكيد كرده است كه درباره برنامه هاي هسته اي خود فقط با آمريكا گفتگو مي كند .