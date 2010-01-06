تالار وحدت مختص برنامه های موسیقایی است

به گزارش خبرگزاری مهر ، روابط عمومی بنیاد رودکی در پاسخ به مطلب منتشر شده مهر تحت عنوان "ورود مجدد نمایش به تالار وحدت" که در تاریخ 8/10/88 منتشرشد توضیحی را به شرح ذیل ارسال کرده است:

احتراما به استحضار می رساند همواره طی سالهای گذشته تالار وحدت در ماه های خاص از جمله رمضان و محرم وبعضا در مناسبت های خاص میزبان نمایش یا موسیقی مناسب با همان ایام بوده است.

در سال جاری نیز در مورد نمایش های "در قاب ماه" و"خورشید کاروان" همین اصل مصداق یافته است. در این ماه به دلیل اینکه امکان برگزاری کنسرت موسیقی مقدور نبوده و با توجه به بهره برداری مناسب از امکانات موجود درزمانی که تالار وحدت خالی از برنامه های موسیقایی است لذا با تاکید هیئت مدیره بنیاد رودکی در اجرای این نمایش ها، تالار وحدت را در این ایام به برگزاری این دو نمایش اختصاص یافت.

در پایان ضمن اینکه بر گفته های خود مبنی بر برگزاری اختصاصی موسیقی درتالار وحدت تاکید داریم و دستورالعمل گذشته به قوت خود باقیست، اضافه می کنیم که در سالهای آتی نیز در ایامی چون محرم و رمضان برگزاری نمایش هایی مناسب با آن ایام اجرا خواهد شد.