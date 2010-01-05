دو شبکه بزرگ بین المللی قاچاق مواد روانگردان در بندرعباس منهدم شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، قادر کریمی بعد از ظهر سه شنبه در نشست مطبوعاتی به خبرنگاران گفت: استان هرمزگان به دلیل وسعت مرزهای آبی و همسایگی با کشورهای حوزه خلیج فارس و استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان از حساسیت خاصی در ورود و خروج مواد مخدر برخوردار است.

وی بیان کرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر استان با اتخاذ روشهای مختلف در زمین و دریا موفق به کشف و انهدام باندهای بزرگ و کوچک مواد مخدر شده است.

وی تصریح کرد: در رابطه با شناسایی و انهدام دو باند بین المللی قاچاق شیشه 11 نفر از این باندها زمان خروج از ایران در فرودگاه بین المللی بندرعباس شناسایی و دستگیر شدند.

کریمی اظهار کرد: طی 9 ماهه سل جاری 47 تن انواع مواد مخدر از قاچاقچیان مواد مخدر که قصد خارج کردن و یا وارد کردن داشتند کشف و ضبط کرده است و تعداد هزار و 661 نفر عامل توزیع و 731 نفر عنصر اصلی توزیع مواد مخدر را در استان دستگیر و به مراجع قضایی معرفی کرده است.

وی خاطرنشان کرد: در این مدت 125 باند قاچاق مواد مخدر در استان شناسایی و منهدم شد که تعداد 17 قبضه سلاح گرم، 524 خودرو سبک و سنگین کشف و ضبط شده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان گفت: 66 هزار و 623 عدد آمپولهای روان گردان، 361 کیلو گرم کراک و 213 کیلو گرم هروئین از این باندها در 9 ماهه امسال کشف شده است.

وی همچنین با اشاره به کشفیات 15 روزه ماه جاری و انهدام 5 باند قاچاق مواد مخدر در بندرعباس افزود: سه تن انواع مواد مخدر و 30 نفر در این رابطه دستگیر شده است این باندها مواد مخدر را از بندرعباس به استانهای تهران، اصفهان، فارس و آذربایجان غربی قاچاق می کردند.

کریمی افزود: 435 کیلو گرم تریاک و 118 کیلو گرم هروئین به همراه 16 خودرو سبک و سنگین از این باندها کشف شد.