ضرب الاجل تهران پاسخ به اولتیماتوم غرب نیست

علی خرم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرب الاجل یک ماهه ایران به 1+5 برای تامین سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران، این ضرب الاجل را پاسخ به اولتیماتوم غرب ندانست و اظهار داشت: به نظر من اولتیماتوم ایران به کشورهای عضو گروه 1+5 ارتباطی به اقتداروصلابت نظام ندارد بلکه جمهوری اسلامی ایران در فرآیند یک انتخاب قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه درصورتیکه سوخت راکتور تحقیقاتی تهران از سوی غرب تامین نشود، ایران باید سوخت اورانیوم 20 درصد را در داخل تهیه کند، عنوان کرد: شاید جمهوری اسلامی ایران با دادن این اولتیماتوم به غرب می خواهد به نوعی تامین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران مشمول مرور زمان نشود، زیرا به هرحال تولید رادیو دارو از راکتور مذکور حیاتی است ونمی تواند متوقف شود.

این استاد دانشگاه در ادامه با بیان اینکه طرح بحث مبادله اورانیوم را در"ترکیه، ژاپن و کیش" با طرف غربی نشان می دهد که تهران مایل به اعتمادسازی متقابل با غرب است، گفت: از سویی دیگر جمهوری اسلامی ایران نمی خواهد انرژی خود را صرف تولید سوخت اورانیوم با غنای بیش از 5/3 درصد کند، ولی با این وجود اگر غرب این سوخت را تامین نکند کشورمان چاره ای جز تولید این سوخت نخواهد داشت.