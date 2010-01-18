۲۸ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۵۷

سومین المپیاد ایرانیان /

آغاز مسابقات انتخابی سپک تاکرا / اراک میزبان مسابقات نهایی شد

مسابقات انتخابی سپک تاکرا برای حضور در سومین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان با حضور 23 تیم در قزوین آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه‌بندی و مراسم قرعه کشی این دوره از رقابتها که روز گذشته(یکنبه) در قزوین و با حضور سرپرستان و مربیان برگزار شد به قرار زیر است:
گروه اول : استانهای لرستان ، ایلام ، اردبیل و کردستان
گروه دوم : گلستان ، تهران ، یزد ، همدان و کرمانشاه
گروه سوم : قزوین ، کرمان ، سیستان و بلوچستان و آذربایجان شرقی
گروه چهارم : مرکزی ، زنجان ، آذربایجان غربی ، کرج و قم
گروه پنجم : فارس ، مازندران ، خوزستان ، چهارمحال و بختیاری و خراسان رضوی.

این رقابتها در رده سنی زیر 20 سال و در بخش رگو برگزار می شود که 10 تیم برتر به مسابقات نهایی سپک تاکرا که از روز سوم تا 6 بهمن ماه به میزبانی استان مرکزی برگزار می شود راه خواهند یافت.

همچنین دیدارهای نهایی مسابقات سپک تاکرا سومین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان از روز سوم بهمن ماه به میزبانی اراک برگزار می شود.

این رقابتها در بخش آقایان با حضور 10 تیم منتخب که مسابقات انتخابی خود را از روز یکشنبه 27 دی ماه به مدت دو روز پشت سر خواهند گذاشت، برگزار می شود.

