مخلان امنیت و انضباط اجتماعی نباید از مرخصی زندان استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، غلامحسین حیدری عصر سه شنبه در دومین جلسه هم‌ اندیشی مسئولان قضایی و روسای دادگستری و دادستانهای شهرستانهای استان یزد اظهار داشت: جای اراذل و اوباش، مجرمان خطرناک و مخلان اجتماعی زندان است و در صورتی‌ که این افراد در زندان هستند نباید با مرخصی آنان موافقت شود.

وی خاطرنشان کرد: به دنبال اجرای طرحهای مختلف پلیس، با مخلان نظم اجتماعی از سوی دستگاه قضایی نیز به طور قاطع برخورد می شود.

حیدری افزود: روسای دادگستری‌ ها و دادستانها بر عملکرد زیرمجموعه خویش نظارت کامل و کافی داشته باشند.

وی ادامه داد: رعایت نظم و انضباط اداری توسط تمامی قضات و کارمندان دادگستری استان یزد ضروری است و روسای دادگستری ‌ها و دادستانهای استان نیز موظف هستند بر عملکرد زیرمجموعه خویش نظارت کامل داشته باشند و در کوتاه ‌ترین زمان ممکن به مسائل و مشکلات مردم رسیدگی کنند.

حیدری خاطرنشان کرد: البته قضات و کارمندان دادگستری استان یزد از جمله سالم ‌ترین، پرکارترین و خوش نام ‌ترین پرسنل دستگاه قضایی هستند و تمامی تلاش خود را به کار می‌ بندند تا با حسن خلق و خوشرویی با مراجعان برخورد کرده و به مسائل قضایی آنان رسیدگی کنند.

حیدری با اشاره به اینکه جامعه بر اعمال و رفتار قضات و کارمندان دستگاه قضایی نظارت می ‌کند، عنوان کرد: کارکنان دستگاه قضایی باید برای سایر افراد جامعه در زمینه ‌های مختلف الگو باشند و با افرادی که کوچکترین مشکل اخلاقی دارند، هیچگونه ارتباطی برقرار نکنند.

در این جلسه روسای دادگستری‌ ها و دادستان ‌های استان یزد مسائل و مشکلات مربوط به حوزه‌های قضایی خویش در زمینه‌ های اداری، قضایی، اجرایی و.... را مطرح کردند و تصمیمات لازم در برای رفع آنها اتخاذ شد.