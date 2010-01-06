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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۹:۳۸

مشاور وزیرعلوم به مهرخبر داد:

ارائه دستاوردهای نانوفناوری زنان دانشمند مسلمان در بهمن ماه

ارائه دستاوردهای نانوفناوری زنان دانشمند مسلمان در بهمن ماه

مشاور وزیر علوم گفت: دستاوردهای علمی زنان در حوزه های فناوری نانو، فناوری زیستی، فناوری اطلاعات و علوم شناختی بهمن ماه در اجلاس زنان دانشمند جهان اسلام ارائه می شود.

دکتر طیبه ماهروزاده در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد حوزه های علمی که زنان دانشمند جهان اسلام در اجلاس بین المللی زنان دانشمند جهان اسلام حضور دارند، افزود: فعالیتهای زنان دانشمند جهان اسلام در علوم پایه، مهندسی، پزشکی، کشاورزی و علوم انسانی ارزیابی می شوند.

وی ظهار داشت: در این همایش سه محور از قبیل اصول و مبانی نظری، جایگاه و نقش زنان، مسائل و مشکلات زنان و راهکارهای آنها بررسی خواهد شد.

مشاور وزیر علوم افزود: در این همایش به حقوق زنان از نظر حقوق و مسئولیتهای خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پرداخته می شود. همچنین در این همایش به جایگاه زنان در تاریخ تمدن اسلامی، جایگاه علمی زنان در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، جایگاه آنان در سازمانهای دولتی و غیر دولتی، نقش زنان در خودکفایی علمی و توسعه پایدار و وضعیت آموزش عمومی زنان در کشورهای اسلامی می پردازیم.

ماهروزاده ادامه داد: در این اجلاس به مشکلاتی از قبیل بیسوادی، کمبود فرصتهای شغلی، آموزشی و ترک تحصیل، فقر و فحشا، کمبود قوانین حمایتی شغلی هنگام بارداری، مراقبت از کودک حین اشتغال، خشونت، اعتیاد و انواع بیماریها از قبیل ایدز پرداخته و راهکارهای لازم ارائه می شود.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد تعداد دانشمندان شرکت کننده در این همایش گفت: تاکنون بیش از 20 نفر شرکت کرده اند که این میزان در حال افزایش است.

مشاور وزیر علوم اظهار داشت: همایش زنان دانشمند مسلمان 7 و8 بهمن ماه در محل وزارت علوم برگزار می شود و آخرین مهلت ارسال مقاله به دبیرخانه همایش 27 دی ماه است.

کد مطلب 1012017

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