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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۸:۳۵

"ایران سرزمین مهر" اسفندماه آماده نمایش می‌شود

"ایران سرزمین مهر" اسفندماه آماده نمایش می‌شود

با پایان مراحل فنی، فیلم مستند "ایران سرزمین مهر" به کارگردانی عباس تحویلدار اسفندماه آماده نمایش می‌شود.

تحویلدار در این باره به خبرنگار مهر گفت: این فیلم مستند با زمان 57 دقیقه به سفارش شبکه جهانی جام جم هم اکنون در مرحله تصویربرداری است و اسفندماه آماده پخش می‌شود.

وی افزود: مستند "ایران سرزمین مهر" در ارتباط با سرزمین ایران است که در طول تاریخ خواستگاه دین زرتشت و یکتا پرستی بوده و بعد از آن ادیان دیگر را در خود پذیرفته و در طول تاریخ پیروان ادیان ابراهیمی در ایران با صلح زندگی کرده‌اند و بزرگان دنیا به ایران عنوان سرزمین صلح ادیان را داده‌اند.

بخش‌هایی از تصویربرداری این مستند در شهرهای شیراز، اصفهان و اهواز انجام شده و در ادامه گروه به همدان و یزد می‌روند تا با پیروان مذاهب مختلف در این شهرها گفتگو کنند.

عباس تحویلدار فیلم‌های مستند "خلوت"، "پاخسو" و... را کارگردانی کرده است.

کد مطلب 1012020

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