تحویلدار در این باره به خبرنگار مهر گفت: این فیلم مستند با زمان 57 دقیقه به سفارش شبکه جهانی جام جم هم اکنون در مرحله تصویربرداری است و اسفندماه آماده پخش می‌شود.

وی افزود: مستند "ایران سرزمین مهر" در ارتباط با سرزمین ایران است که در طول تاریخ خواستگاه دین زرتشت و یکتا پرستی بوده و بعد از آن ادیان دیگر را در خود پذیرفته و در طول تاریخ پیروان ادیان ابراهیمی در ایران با صلح زندگی کرده‌اند و بزرگان دنیا به ایران عنوان سرزمین صلح ادیان را داده‌اند.

بخش‌هایی از تصویربرداری این مستند در شهرهای شیراز، اصفهان و اهواز انجام شده و در ادامه گروه به همدان و یزد می‌روند تا با پیروان مذاهب مختلف در این شهرها گفتگو کنند.

عباس تحویلدار فیلم‌های مستند "خلوت"، "پاخسو" و... را کارگردانی کرده است.