همدان شایسته میزبانی فینال لیگ کشتی آزاد است

سعید گودرزی سرمربی تیم کشتی آزاد صنایع و معادن همدان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: از فدراسیون کشتی می خواهم به خاطر مردم همدان و تماشاگران پر شور این شهر، که با تمام وجود تنها به تشویق تیم خود می پردازند، میزبانی مرحله نیمه نهایی و نهایی رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد را به مردم این شهر واگذار کنند.

وی ادامه داد: سال گذشته مازندران میزبان فینال لیگ بود و در سالهای گذشته نیز تهران به تناوب میزبان این رقابتها بوده است و امیدوارم امسال به خاطر حوادث پیش آمده در دیدار رفت با گاز مازندران هم که شده، این بار ما میزبان فینال لیگ کشتی باشیم.

گودرزی تصریح کرد: ما بهترین تماشاگران ایران را داریم و تمام شرایط لازم را برای میزبانی مرحله نیمه نهایی و نهایی رقابتها از جمله سالن مناسب را داریم و امیدوارم ما میزبان فینال لیگ باشیم.

وی در مورد شرایط تیم صنایع و معادن همدان برای حضور در مرحله نیمه نهایی تاکید کرد: تمرینات ما از روز پنجشنبه با حضور تمامی نفرات در همدان آغاز شد. ضمن اینکه قرار است گایداروف و اسرافیلوف کشتی گیران خارجی ما یک هفته پیش از دیدار فینال لیگ برتر به ایران سفر کنند تا در این رقابتها ما را همراهی کنند و هدف ما در نهایت قهرمانی در لیگ برتر کشتی آزاد است.

گودرزی اظهار داشت: امیدوارم ابراهیمی قانع شود تا در دیدار مرحله نیمه نهایی در وزن 96کیلوگرم کشتی بگیرد زیرا دیدار وی با گاتسالوف روس می تواند درسهای بزرگی برای ابراهیمی داشته باشد و بدست آوردن یک قرعه بد در رقابتهای جهانی نمی تواند دلیل یکباره تغییر وزن توسط یک قهرمان بزرگ باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف نهایی ما قهرمانی در رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد است و امیدوارم در نهایت بتوانیم باعث شادی دل مردم کشتی دوست همدان شویم و جواب اعتماد مسئولان تیم را بدهیم.