راهپیمایی عاشورائیان نقطه عطف نبرد نرم ملت علیه دشمن بود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پایان نشست دبیران این حزب با اشاره به بازتاب وسیع راهپیمایی مردم در روز چهارشنبه گذشته اظهار کرد: مردم قدرت نرم جمهوری اسلامی را به رخ جهانیان کشیدند، ما باید پیامهای ملت را در این روز بازخوانی کنیم.
وی در مورد پیامهای مردم در حضور حماسی روز چهارشنبه گفت: مردم سه پیام بزرگ را در این راهپیمایی مطرح کردند؛ اول به دشمنان اسلام و انقلاب و رهبری گفتند انقلاب زنده است و مردم در صحنه حضور دارند و نشاط و طراوت حضور خود را حفظ کردهاند، هر وقت لازم باشد به خیابانها خواهند آمد و پاسخ دشمن را قاطعانه خواهند داد. پیام دوم مردم به قوه قضائیه بود، مردم صراحتا گفتند قوه قضائیه باید برخورد قاطع با سران فتنه و اغتشاشگران را سرعت بخشد و پیام سوم مردم به سران فتنه بود که دست از فتنهانگیزی بردارند و به دامان ملت بپیوندند، ملت یک پارچه است و شکافی بین ملت – ملت وجود ندارد این شکاف فقط در ذهن سران فتنه است.
وی تصریح کرد: هر کس که در این راهپیمایی شرکت کرده بود به خوبی میفهمید که ریزشهای رای موسوی خود را در رویش تظاهرات مردم نشان میدهد، عرض اندام مردم در این راهپیمایی نشان داد سران فتنه نه تنها در اقلیت هستند بلکه از آن اقلیت فقط مشتی ماجراجو و ضدانقلاب باقی مانده است و آنها نمیتوانند برای ادامه راه به آنها تکیه کنند.
حبیبی ادامه داد: شناخت متن مردم از پدیده نفاق جدید اعجابانگیز است؛ درک آنها از این پدیده جالب است، مردم با این حضور حماسی در حقیقت یک بار دیگر با آرمانهای انقلاب، امام(ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری بیعت کردند، همه به نیت دفاع از اسلام و شعائر الهی روز عاشورا به میدان آمده بودند، قدرتنمایی مردم نشان داد براندازی نظام یک توهم است که آمریکاییها 30 سال است مبتلا به آن توهم هستند و حاضر نیستند از آن رهایی یابند.
وی افزود: مردم روز چهارشنبه اعلام کردند این تازه آغاز کار است؛ آنها در صورت لزوم باز به خیابانها خواهند آمد و پاسخ شرارتهای دشمن را خواهند داد.
وی همچنین درباره بیانیه موسوی گفت: موسوی همچنان بر معارضه با نظام و معاندت با مردم اصرار دارد، اندوه ادبار مردم به او رهایش نمیکند. او میخواهد از مردمی که به او رای ندادند، انتقام بگیرد، موسوی در بیانیه خود کسانی که قرآن اتش زدند و به دستههای عزاداری حمله کردند و شعارهای موهن علیه نظام و مردم دادند را "مردم خداجو" میداند؛ اما به دهها میلیون مردمی که در سراسر کشور به خیابانها آمدند و جمعیت میلیونی انسانهایی که در خیابانهای تهران مثل امواج اقیانوس به خروش آمده بودند که رسانههای دشمن نتوانستند حضورشان را انکار کنند، بیپروا اهانت میکند. او در حالی که از سوی مردم به عنوان معارض شناخته شده در بیانیه خود به شرط و شروط پرداخته است، موسوی در وضعی نیست که بخواهد الان شرط بگذارد او از نظر افکار عمومی ملت ایران متهم به همراهی با ضد انقلاب علیه آرمانهای امام(ره) و انقلاب است باید به اتهامات خود در دادگاه پاسخ دهد.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی افزود: محافل ضد انقلاب در خارج که این شرارتها را کارگردانی میکنند در واکنش به بیانیه موسوی خودشان گفتهاند به خدا اعتقاد نداریم؛ چرا شما به ما خداجو میگوئید؟ اگر خداجوی بودند خیمه امام حسین(ع) را در روز عاشورا در تهران به آتش نمیکشیدند.
وی با اشاره به سئوال جمعی از استادان و فضلای حوزه علمیه قم از جامعه مدرسین در مورد مرجعیت آیتالله صانعی گفت: این یک امر تخصصی است، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یک جمع متخصص در دین و مرجعشناس هستند. آنها شجاعانه در برابر درخواست و سئوالات مردم از جامعه مدرسین نظر خود را در این مورد اعلام کردهاند. این اولین بار نیست که جامعه مدرسین در این خصوص به سئوال مومنین پاسخ میدهند.
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