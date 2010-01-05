صادرات غیرنفتی گلستان 17 درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی کهنسال عصر سه شنبه در کارگروه صادرات غیرنفتی استان در گرگان افزود: این مقدار صادرات از نظر وزنی 99.5 هزار تن بوده که در مقایسه با سال گذشته 9 درصد رشد داشته است.

دبیر کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی گلستان اظهار داشت: از این میزان صادرات 56.8 میلیون از محل گمرکات استان صادر شئد که در مقایسه با سال گذشته 19 درصد رشد داشته است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین از نظر وزنی صادرات انجام شده از گمرکات استان در هشت ماه اول سال جاری 84.4 هزار تن بوده که 7 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

کهنسال بیان داشت: بیشترین میزان صادرات طی این مدت به ترتیب به کشورهای ترکمنستان با ارزش دلاری 24.8 میلیون دلار ، عراق 24 میلیون دلار، روسیه 4.1 میلیون دلار و قزاقستان 3.6 میلیون دلار بوده است.

رئیس سازمان بازرگانی گلستان بیان داشت: از نظر گروه کالایی بیشترین میزان صادرات مربوط به کالاهایی شامل پنیر و مواد غذایی با ارزش 18.2 میلیون دلار، رب گوجه 11.2 میلیون دلار، آهن آلات 7.3 میلیون دلار، مواد معدنی 2.1 میلیون، سیب زمینی دو میلیون دلار، رنگ و رزین دو میلیون دلار، عایق های رطوبتی 1.9 میلیون دلار بوده است.