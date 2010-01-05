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۱۵ دی ۱۳۸۸، ۱۶:۴۱

صادرات غیرنفتی گلستان 17 درصد رشد یافت

صادرات غیرنفتی گلستان 17 درصد رشد یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی گلستان، ارزش دلاری صادرات غیرنفتی استان را هشت ماه اول سالجاری 668.6 میلیون دلار اعلام کرد و گفت: این مقدار نسبت به مدت مشابه سال قبل که برابر 58.4 میلیون دلار بوده 17 درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی کهنسال عصر سه شنبه در کارگروه صادرات غیرنفتی استان در گرگان افزود: این مقدار صادرات از نظر وزنی  99.5 هزار تن بوده که در مقایسه با سال گذشته 9 درصد رشد داشته است.

دبیر کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی گلستان اظهار داشت: از این میزان صادرات 56.8 میلیون از محل گمرکات استان صادر شئد که در مقایسه با سال گذشته 19 درصد رشد داشته است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین از نظر وزنی صادرات انجام شده از گمرکات استان در هشت ماه اول سال جاری 84.4 هزار تن بوده که 7 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

کهنسال بیان داشت:  بیشترین میزان صادرات طی این مدت به ترتیب به کشورهای ترکمنستان با ارزش دلاری 24.8 میلیون دلار ، عراق 24 میلیون دلار، روسیه 4.1 میلیون دلار و قزاقستان 3.6 میلیون دلار بوده است.

 رئیس سازمان بازرگانی گلستان بیان داشت: از نظر گروه کالایی بیشترین میزان صادرات مربوط به کالاهایی شامل پنیر و مواد غذایی با ارزش 18.2 میلیون دلار، رب گوجه 11.2 میلیون دلار، آهن آلات 7.3 میلیون دلار، مواد معدنی 2.1 میلیون، سیب زمینی دو میلیون دلار، رنگ و رزین دو میلیون دلار، عایق های رطوبتی 1.9 میلیون دلار بوده است.

کد مطلب 1012026

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