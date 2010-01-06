  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۱۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

شاهین تاریخ فوتبال ایران است/ رخصت بدهند از کمیته فنی جدا می شوم

شاهین تاریخ فوتبال ایران است/ رخصت بدهند از کمیته فنی جدا می شوم

سرمربی تیم فوتبال شاهین پارس جنوبی، این تیم را جزیی از تاریخ فوتبال ایران دانست و گفت: وظیفه اصلی‌ام حفظ این تیم در مسابقات لیگ برتر است.

محمود یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت جدایی‌اش از کمیته فنی تیم‌های ملی فوتبال کشورمان گفت: به دلیل مسئولیت بزرگی که در تیم شاهین برعهده گرفته‌ام و حفظ این تیم در رقابت‌های لیگ برتر، باید تمام وقت و توانم را معطوف به موفقیت این تیم کنم، به همین دلیل فرصت لازم را برای حضور در نشست ‌کمیته فنی تیم‌های ملی فوتبال ندارم.

سرمربی تیم فوتبال شاهین پارس جنوبی با بیان اینکه وی به عنوان نماینده مربیان در کمیته فنی تیم‌های ملی حضور دارد، تاکید کرد: مسئولان امر اگر رخصت بدهند، از جمع اعضای کمیته فنی جدا خواهم شد، زیرا نمی توانم بدون هماهنگی تصمیم به جدایی بگیرم.

یاوری در پایان گفت: قطبی در نشست‌های این کمیته به خوبی راهکارهای منطقی ارائه شده توسط حاضران را می پذیرد، به همین دلیل در اردوی اخیر تیم ملی تنها 25 بازیکن را به اردو دعوت کرد.

وی خاطرنشان کرد: تیم فوتبال شاهین ریشه‌ای 70 ساله در فوتبال ایران داشته و بخشی از تاریخ ورزش کشور است. همین مسئله انگیزه مرا را برای حفظ تیم شاهین در لیگ برتر دوچندان کرده است. البته از روزی که به تیم شاهین آمده‌ام، این تیم را از رده هجدهم به سیزدهم رساندم ولی باز هم باید تلاش کنم تا بتوانیم به موفقیت‌های بیشتری برسیم.

کد مطلب 1012028

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها