سید حسین حسینی سرمربی تیم رشد دانه گرگان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: کشتی با تماشاگرانش جذاب و دیدنی است و بدون حضور آنها اصلا جذابیتی ندارد بنابراین معتقدم رقابتهای فینال باید در شهری برگزار شود که دارای این فاکتور مهم باشد.

وی ادامه داد: به نظر من ساری و شهر مازندران با توجه به حضور تماشاگران پرشور و بی سابقه آنها در سالن سید رسول حسینی می تواند میزبان شایسته ای باشد.

حسینی تصریح کرد: از طرفی همه می دانند که ما در سالن آزادی گرگان تماشاگران پرشور و فهیمی داریم که می توانند میزبان هر رقابت مهم در حد استاندار و ایده آل باشیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تمام بضاعت ما در مراحل مقدماتی لیگ حضور داشتند و مطمئن باشید در مرحله نیمه نهایی با تمام وجود برای کسب بهترین نتیجه به میدان می رویم و اطمینان داریم کشتی گیران ما به هیچ عنوان در روز 28 دی ماه کم فروشی نمی کنند.