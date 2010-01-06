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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۹:۵۰

حسینی در گفتگو با مهر:

تماشاگران فینال لیگ را گرم می‌کنند/ کشتی گیران ما کم فروشی نمی‌کنند

تماشاگران فینال لیگ را گرم می‌کنند/ کشتی گیران ما کم فروشی نمی‌کنند

سرمربی تیم رشد دانه گرگان گفت: به نظر من شهری باید میزبان فینال رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد باشد که دارای تماشاگر بوده و بتواند بر جذابیت این رقابتها بیافزاید.

سید حسین حسینی سرمربی تیم رشد دانه گرگان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: کشتی با تماشاگرانش جذاب و دیدنی است و بدون حضور آنها اصلا جذابیتی ندارد بنابراین معتقدم رقابتهای فینال باید در شهری برگزار شود که دارای این فاکتور مهم باشد.

وی ادامه داد: به نظر من ساری و شهر مازندران با توجه به حضور تماشاگران پرشور و بی سابقه آنها در سالن سید رسول حسینی می تواند میزبان شایسته ای باشد.

حسینی تصریح کرد: از طرفی همه می دانند که ما در سالن آزادی گرگان تماشاگران پرشور و فهیمی داریم که می توانند میزبان هر رقابت مهم در حد استاندار و ایده آل باشیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تمام بضاعت ما در مراحل مقدماتی لیگ حضور داشتند و مطمئن باشید در مرحله نیمه نهایی با تمام وجود برای کسب بهترین نتیجه به میدان می رویم و اطمینان داریم کشتی گیران ما به هیچ عنوان در روز 28 دی ماه کم فروشی نمی کنند.

کد مطلب 1012032

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