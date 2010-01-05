فیلم "به همین سادگی" در کرج نقد شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، این فیلم در ادامه سلسله برنامه تماشاخانه مورد اکران و نقد و بررسی قرار گرفت.

فیلم "به همین سادگی"، داستان پیچیده ای ندارد و کارگردان این فیلم توانسته بدون آنکه اتفاق خاصی در مضمون و داستان فیلم رخ دهد، فیلمی درخور توجه بسازد.

این فیلم به طور کلی درگیری یک زن با محیط و مشکلاتی که با آن درگیر می شود را نشان می دهد و بازیها و ساختار فیلم بسیار خوب و فوق العاده است.

فیلم درباره زنی به نام طاهره است که می خواهد محیطی آرام برای همسرش امیر که در یک مسابقه بین المللی معماری شرکت کرده، ایجاد کند اما به خاطر سفر دخترشان و مجلس عروسی که در همسایگی آنها در جریان است، طاهره با مشکلات زیادی روبرو می شود.

داستان این فیلم روایتی است که زنان جامعه ما هر روزه با مشکلاتی از این قبیل روبرو هستند و به شیوه هنری به زبان فیلم بازگو شده است.

در فیلم "به همین سادگی"، هنگامه قاضیانی، مهران کاشانی، صفا آقاجانی، نیره فراهانی و ... به ایفای نقش پرداخته اند.

در نشست نقد و بررسی "به همین سادگی" که در سالن اجتماعات حوزه هنری مرکز کرج برگزار شد، شماری از فیلمسازان، علاقمندان، هنرمندان و کارشناسان نقد فیلم حضور داشتند.

در سلسله جلسه های اکران و نقد فیلم مرکز حوزه هنری کرج با عنوانهای "تماشاخانه" ، "سینما ایجاز" و "سینما مستند" به صورت مداوم و با حضور کارشناسان سینمایی و اعضای کارگاهها به نقد و بررسی تخصصی فیلمهای مطرح ایران و جهان پرداخته می شود.