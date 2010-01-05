متقاضیان مسکن مهر در استان مرکزی بدون زمین نمی مانند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی اکبر شعبانی فرد عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: استان مرکزی از استان های برتر و نخست کشور در اجرای طرح مسکن مهر محسوب می شود و انتظار می رود با تدابیر ویژه صورت گرفته شده از سوی مسئولان تقاضای همه متقاضیان این طرح برای دریافت زمین در قالب مسکن مهر بی پاسخ باقی نماند.

وی اضافه کرد: در راستای اجرای هر چه بهتر طرح مسکن مهر در استان مرکزی و رفع موانع فراروی اجرای آن، روند فعالیتهای ساخت و ساز مسکن مهر به صورت هفتگی با حضور مسئولان پیگیری می شود تا سرعت اجرای طرح ها همچون گذشته مناسب باشد تا برنامه ریزی صورت گرفته برای احداث سه هزار واحد مسکن مهر تا پایان سال محقق شود.

شعبانی فرد با اشاره به اینکه در شهرهای زیر 25 هزار نفر دولت تامین زمین را به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار کرده است، افزود: در شهرهای زیر 25 هزار نفر مشکلی برای تامین زمین به متقاضیان طرح مسکن مهر وجود ندارد و به متقاضیان در قالب زمینهای 150 تا 200 متری زمین واگذار خواهد شد تا نسبت به احداث واحد های مسکونی از یک تا سه طبقه بر اساس استاندارد الگوی مصرف مسکن مهر با دریافت تسهیلات 15 میلیون تومانی اقدام کنند.

استاندار مرکزی با بیان اینکه در مناطقی از استان که با محدودیت زمین مواجه هستیم به افراد متقاضی بر اساس طرحهای تفصیلی اجازه ساخت و ساز مسکن مهر داده خواهد شد اظهار داشت: در صورتی که متقاضی زمین مورد نیاز را در اختیار داشته باشد با اعطای تسهیلات 15 میلیون تومانی به افراد بر اساس نقشه های طرح تفصیلی و طرح جامع شهری اجازه ساخت و ساز داده و تعرفه های شهرداری و عوارض مربوطه نیز بر اساس تعرفه های طرح مسکن مهر با آنان محاسبه خواهد شد.

اختصاص 100 میلیارد تومان برای تعاونی های مسکن نیمه کاره در استان مرکزی

شعبانی فرد در ادامه با اشاره به سیاست حمایتی دولت از تعاونی های مسکن در کشور گفت: بر اساس توافقات صورت گرفته با وزیر مسکن و شهرسازی مقرر شد که 100 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل طرح های مسکن تعاونی های استان مرکزی به استان اختصاص یابد که با تخصیص آن بسیاری از طرح های مسکن استان مرکزی به سرانجام خواهد رسید.