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۱۵ دی ۱۳۸۸، ۱۷:۰۵

93 میلیون دلار سفارش واردات در گلستان ثبت شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون توسعه بازرگانی خارجی سازمان بازرگانی گلستان گفت: 580 فقره سفارش با ارزش 93 میلیون دلار برای واردات مواد اولیه در استان در سال جاری ثبت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد عرب عصر سه شنبه در تشریح عملکرد این معاونت در گرگان افزود: این سفارشها برای واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات واحد های تولیدی انجام شده است.

وی اظهار داشت: همچنین طی این مدت 94 فقره کارت بازرگانی صادر و 137 فقره کارت تمدید اعتبار شده است.

عرب خاطرنشان کرد: به منظور افزایش سطح دانش و آگاهی اعضاء هیئت مدیره تعاونی های مرزنشین استان، هشت دوره کارگاه آموزشی در گرگان برگزار شد.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی استان گلستان در بخش دیگری با اشاره به عملکرد این معاونت افزود: برگزاری مراسم روز ملی صادرات و تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان از دیگر برنامه های این معاونت در این مدت بوده است.  

کد مطلب 1012041

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