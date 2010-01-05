به گزارش خبرنگار مهر، نشست آسیایی مسئولان روابط عمومی، تشریفات و رسانه ای دو باشگاه ذوب آهن و سپاهان اصفهان امروز(سه شنبه) به میزبانی باشگاه ذوب آهن برگزار شد.

در این نشست مسئولان این 2 باشگاه، هماهنگی‌های لازم برای میزبانی از نمایندگان AFC که روز 27 دی‌ماه جهت بازدید نهایی از امکانات ورزشگاه فولادشهر به اصفهان سفر می کنند، را انجام دادند.

نمایندگان AFC قرار است در زمان حضور خود در شهر اصفهان علاوه بر بازدید از امکانات ورزشگاه فولادشهر که قرار است طبق معیارهای مدنظر AFC تجهیز شود، از هتل‌های درنظر گرفته شده برای اقامت داوران، بازیکنان تیم‌های حریف و ناظران داوری و مسابقات لیگ قهرمانان آسیا بازدید خواهند کرد.

البته در صورت تائید نهایی نمایندگان AFC از این امکانات، مسابقات دو تیم ذوب آهن و سپاهان در اصفهان و ورزشگاه فولادشهر برگزار خواهد شد، در غیر اینصورت محل جدیدی به عنوان میزبان دیدارهای این دو تیم در لیگ قهرمانان آسیا معرفی می شود.

تیم‌های فوتبال ذوب آهن قهرمان جام حذفی و نائب قهرمان لیگ برتر و سپاهان تیم چهارم مسابقات لیگ برتر، نمایندگان استان اصفهان و فوتبال ایران در مسابقات فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا هستند که دیدارهای خود را در این رقابت‌ها، در ورزشگاه فولادشهر برگزار خواهند کرد.