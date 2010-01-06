مراسم سالگرد درگذشت جهان پهلوان تختی فردا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فردا (پنجشنبه) در مزار مردی از تبار مردم که هرچه داشت در طبق اخلاص برای آنها می گذاشت، بار دیگر شاهد حضور مردمی در ابن بابویه شهرری هستیم که همچون نیم قرن پیش هنوز نام جهان پهلوان تختی را در یاد داشته و مانند همیشه دل در گروه محبت این پهلوان و جوانمرد بزرگ دارند.

در این مراسم علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی ، حمید سجادی معاون سازمان ، محمد رضا یزدانی خرم رئیس فدراسیون کشتی ، جمعی از پیشکسوتان و همدوره ای های مرحوم تختی و اقشار مختلف مردم حضور خواهند داشت .

در این مراسم رئیس سازمان تربیت بدنی و جمعی از قهرمانان اسبق تیم ملی کشتی ایران در خصوص سجایای اخلاقی و قهرمانی های جهان پهلوان تختی به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت .

مراسم بزرگداشت چهل و دومین سالگرد درگذشت جهان پهلوان غلامرضا تختی ساعت 9 الی 12 روز پنجشنبه 17 دی‌ماه در ابن بابویه شهرری برگزار می شود.