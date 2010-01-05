20 رشته صنایع دستی کرمان نیمه فعال و منسوخ شده است

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون میراث فرهنگی کرمان با اشاره به وجود 61 رشته صنایع دستی در استان گفت: از این تعداد 20 رشته صنایع دستی کرمان منسوخ شده و نیمه فعال است.