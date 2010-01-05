20 رشته صنایع دستی کرمان نیمه فعال و منسوخ شده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد مطهری نیا عصر سه شنبه در جمع مسئولان میراث فرهنگی اظهار داشت: استان کرمان یکی از استانهای باقوه در بخش صنایع دستی کشور می باشد بطوریکه هم اکنون 61 رشته صنایع دستی مختلف در استان درحال فعالیت است.
وی افزود: از این تعداد 41 رشته صنایع دستی فعال و بقیه نیمه فعال و منسوخ شده است .
مطهری نیا افزود: بدون احتساب رشته فرش بافی در استان کرمان که بخش زیادی از هنرمندان استان را شامل می شود، 150 هزار نفر در رشته های دیگر در حال فعالیت و امرار معاش هستند.
معاون میراث فرهنگی کرمان با تاکید بر لزوم بازاریابی مناسب صنایع دستی استان خاطر نشان کرد: کرمان هم اکنون به عنوان یکی از سه قطب صنایع دستی کشور محسوب می شود که در صورت توجه بیشتر مسئولان می تواند تاثیر اقتصادی مناسبی نیز در استان بخصوص در مناطق جنوبی داشته باشد.
وی همچنین گفت: اقدامات وسیعی در خصوص راه اندازی مجدد صنایع دستی نیمه فعال و منسوخ شده استان کرمان انجام شده و این سیاستها ادامه می یاید.
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