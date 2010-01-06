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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۲۱

شرکت گاز:

هزینه نصب کنتور مشترکان گاز افزایش نمی‌یابد

هزینه نصب کنتور مشترکان گاز افزایش نمی‌یابد

معاون مدیرعامل شرکت گاز با بیان اینکه هزینه اشتراک و نصب کنتور مشترکان افزایش نیافته است، گفت: هم اکنون قیمت هر کنتور بین 70 تا 80 هزار تومان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی کشکولی با بیان اینکه شرکت ملی گاز ایران هزینه اشتراک و نصب کنتور در مجتمعهای آپارتمانی را افزایش نداده است، گفت: تاکنون هیچ گونه افزایش هزینه ای در طرح تفکیک کنتورهای گاز در آپارتمانها اعمال نشده است.

وی هزینه اشتراک و قیمت هر کنتور گازی را بین 70 تا 80 هزار تومان اعلام کرد و افزود: در مجتمعهای مسکونی که درخواست تبدیل اشتراک جمعی به صورت تفکیکی را داشته باشند، هزینه های مربوط به اشتراک و کنتور نصب شده قبلی از قیمت نهایی کسر می شود.

معاون مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران خاطر نشان کرد: در این موارد هزینه تمام شده مشترکین گاز به 30 تا 40 هزار تومان کاهش می یابد.

در همین حال پیشتر مصطفی کشکولی با بیان اینکه هم‌اکنون 11 میلیون و  634 هزار مشترک گاز در سطح کشور داریم، به خبرنگار مهر گفته بود: این در حالی است که تعداد واحدهای مسکونی یا خانوار تا پایان آبان ماه امسال به 15 میلیون واحد رسیده اند.

معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار کرده بود: این آمار حاکی از آن است که حدود 3.4 میلیون خانوار کنتور گاز مشترک دارند.

وی با اشاره به اینکه این خانوارها می‌توانند در صورت امکان کنتور مستقل دریافت کنند که بیشتر شامل شهرهای بزرگ است، بیان کرده بود: شرکت ملی گاز آمادگی دارد تا مشترک جدید بپذیرد و دراین رابطه هزینه‌ اشتراک هر خانوار بین 40 تا 50 هزار تومان و هزینه‌ کنتور بین 70 تا 80 هزار تومان است که به صورت نقدی از مشترکان خواهیم گرفت.

کد مطلب 1012051

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