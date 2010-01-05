توانمندان فرهنگسازی معروف و منکر را در جامعه محقق کنند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله اسد الله ایمانی ظهر سه شنبه در همایش مفهوم شناسی و نوآوری در حوزه امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاه شیراز افزود: قرآن به انسان نشان می دهد پایداری ارزشها در سایه امر به معروف و نهی از منکر حاصل می شود و نظارت همگانی و عمومی می تواند در حفظ ارزش ها موثر باشد.
وی ادامه داد: امر به معروف و نهی از منکر به عنوان پایه برای حفظ ارزشها به شمار می رود و ریشه ای برای نگهداری فضائل است و باید گفت که با فریضه امر به معروف و نهی از منکر فرائض دیگر به اجرا در می آید.
نماینده ولی فقیه در استان فارس در ادامه سخنان خود اظهار داشت: جوامع مختلف و حکومتهای گوناگون برای پایداریشان مبنا و روال خاصی را انتخاب کرده اند، برخی پایداری را در قدرت نظامی و برخی بنیه اقتصادی و بعضی دیگر قدرت و برتری علمی را برای ماندگاری خود مهم می دانند.
آیت الله ایمانی تاکید کرد: پایداری واقعی آن است که گذر زمان نمی تواند در آن دگرگونی ایجاد کند و هر حکومتی که حافظ ارزشهای الهی باشد و بتواند آنها را به بالندگی برساند پایداری او تضمین شده است .
وی اظهار داشت: اگر حکومتی می خواهد با بمب هسته ای خود را حفظ کند، ممکن است حکومتی فراتر از او وجود داشته باشد یا در عرصه های علمی نیز ممکن است چنین شرایطی پیش آید و می توان گفت مسابقه در سلاح نابود کننده و مسابقه در اقتصاد نیز معضل آفرین است اما مسابقه در حفظ ارزشها، انسان را به کمال می رساند و هر که در این مسابقه بیشتر تلاش کند پایداری او محکمتر و استوارتر می شود.
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