توانمندان فرهنگسازی معروف و منکر را در جامعه محقق کنند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله اسد الله ایمانی ظهر سه شنبه در همایش مفهوم شناسی و نوآوری در حوزه امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاه شیراز افزود: قرآن به انسان نشان می دهد پایداری ارزشها در سایه امر به معروف و نهی از منکر حاصل می شود و نظارت همگانی و عمومی می تواند در حفظ ارزش ها موثر باشد.

وی ادامه داد: امر به معروف و نهی از منکر به عنوان پایه برای حفظ ارزشها به شمار می رود و ریشه ای برای نگهداری فضائل است و باید گفت که با فریضه امر به معروف و نهی از منکر فرائض دیگر به اجرا در می آید.

نماینده ولی فقیه در استان فارس در ادامه سخنان خود اظهار داشت: جوامع مختلف و حکومتهای گوناگون برای پایداریشان مبنا و روال خاصی را انتخاب کرده اند، برخی پایداری را در قدرت نظامی و برخی بنیه اقتصادی و بعضی دیگر قدرت و برتری علمی را برای ماندگاری خود مهم می دانند.

آیت الله ایمانی تاکید کرد: پایداری واقعی آن است که گذر زمان نمی تواند در آن دگرگونی ایجاد کند و هر حکومتی که حافظ ارزشهای الهی باشد و بتواند آنها را به بالندگی برساند پایداری او تضمین شده است .