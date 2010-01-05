مردم استان مرکزی چهار میلیارد ریال به بهزیستی کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، احمد حاج دایی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: در سه ماهه گذشته از 82 نفر از مددجویان واجد شرایط دریافت تسهیلات بانکی به صندوق مهر امام رضا (ع) معرفی شده اند که این تعداد موفق به دریافت دو میلیارد و 600 میلیون ریال تسهیلات از این صندوق شده اند.

وی با بیان اینکه طی این مدت از طریق جذب کارورز، برای 11 نفر از فارغ ‌التحصیلان خانواده ‌های تحت پوشش اشتغال ایجاد شده است، اظهار داشت: برای 20 نفر از این فارغ ‌التحصیلان تحت پوشش از طریق معرفی واریزی با صاحبان مشاغل شغل ایجاد شده است.

حاج دایی به دیگر فعالیتهای این معاونت اشاره کرد و اظهار داشت: در این مدت 550 نفر از مددجویان تحت پوشش این نهاد به پزشکان متخصص برای درمان بیماری های خود معرفی شده اند و 40 مورد وام یک میلیون تومانی نیز برای تعمیرات واحدهای مسکونی این افراد به آنان پرداخت شده است.

معاون مشارکتهای مردمی و موسسات بهزیستی استان مرکزی توزیع و پرداخت 80 مورد جهیزیه به خانواده ‌های تحت پوشش به مبلغ 400 میلیون ریال، همکاری 70 پزشک در خصوص انجام ویزیت و ارائه خدمات درمانی به مددجویان و انجام طرح ضیافت مهر در ماه مبارک رمضان را از دیگر برنامه ‌های سه ماهه گذشته این حوزه اعلام کرد.