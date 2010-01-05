  1. استانها
  2. فارس
۱۵ دی ۱۳۸۸، ۱۷:۴۹

300 هزار پرونده قضایی در فارس به سازش ختم شد

300 هزار پرونده قضایی در فارس به سازش ختم شد

شیراز - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری استان فارس از سازش بیش از 300 هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف فارس طی شش سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، احمد سیاوش پور بعداز ظهر سه شنبه در جلسه بررسی مسائل و موارد پیش روی شوراهای حل اختلاف، این تعداد صلح و سازش در پرونده ها را نقطه عطف عملکرد شوراهای حل اختلاف داسنت و افزود: با وجود شوراها و رسیدگی آنها به پرونده های قضایی، فرصت مناسب برای محاکم فراهم شده تا با دقت وسرعت بیشتری به پرونده های مهم رسیدگی کنند.

وی تاکید کرد: چنانچه شوراهای حل اختلاف در فارس وجود نداشت بیش از یک میلیون و 200 هزار پرونده به آمار پرونده های دادسراها و محاکم افزوده می شد.

رئیس کل دادگستری فارس، سلامت کاری اعضای شوراهای حل اختلاف را قابل تقدیر خواند و گفت: اعضای خانواده بزرگ شوراهای حل اختلاف بدون چشم داشت مادی در خدمت به مردم جامعه می کوشند و در این راستا باید در نظر داشت حقوق مردم در همه پرونده ها وجود دارد چه پرونده در شورا باشد و چه در دادگاه یا دادسرا و متولیان احقاق حق باید خود را مکلف به رعایت حق دو طرف پرونده بدانند.

شوراهای حل اختلاف استان فارس از سال 1382 راه اندازی شده و تاکنون 513 شعبه با دو هزار و 779 نفر در شوراها به ارائه خدمات به قضایی به مردم فارس می پردازند.

کد مطلب 1012061

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها