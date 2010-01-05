300 هزار پرونده قضایی در فارس به سازش ختم شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، احمد سیاوش پور بعداز ظهر سه شنبه در جلسه بررسی مسائل و موارد پیش روی شوراهای حل اختلاف، این تعداد صلح و سازش در پرونده ها را نقطه عطف عملکرد شوراهای حل اختلاف داسنت و افزود: با وجود شوراها و رسیدگی آنها به پرونده های قضایی، فرصت مناسب برای محاکم فراهم شده تا با دقت وسرعت بیشتری به پرونده های مهم رسیدگی کنند.

وی تاکید کرد: چنانچه شوراهای حل اختلاف در فارس وجود نداشت بیش از یک میلیون و 200 هزار پرونده به آمار پرونده های دادسراها و محاکم افزوده می شد.

رئیس کل دادگستری فارس، سلامت کاری اعضای شوراهای حل اختلاف را قابل تقدیر خواند و گفت: اعضای خانواده بزرگ شوراهای حل اختلاف بدون چشم داشت مادی در خدمت به مردم جامعه می کوشند و در این راستا باید در نظر داشت حقوق مردم در همه پرونده ها وجود دارد چه پرونده در شورا باشد و چه در دادگاه یا دادسرا و متولیان احقاق حق باید خود را مکلف به رعایت حق دو طرف پرونده بدانند.

شوراهای حل اختلاف استان فارس از سال 1382 راه اندازی شده و تاکنون 513 شعبه با دو هزار و 779 نفر در شوراها به ارائه خدمات به قضایی به مردم فارس می پردازند.