آغاز توزیع قبوض رنگی گاز / تحویل 90 میلیون مترمکعب گاز به نیروگاهها

مجتبی شیخ بهایی در گفتگو با مهر از آغاز توزیع قبوض رنگی گاز در سطح استان تهران خبر داد و گفت: این قبوض در رنگهای سبز، زرد و قرمز صادر شده است که پیش بینی می کنیم با توزیع آنها مشترکان نسبت به اصلاح مصرف گاز اقدام کنند.

شیخ بهایی هدف از رنگی شدن قبوض گاز اطلاع رسانی و فرهنگ سازی برای بهینه شدن مصرف گاز در بخشهای مختلف خانگی و تجاری عنوان کرد و یادآور شد: این قبوض در فاز اول فقط در سطح استان تهران توزیع خواهد شد.

تحویل روزانه 90 میلیون متر مکعب گاز به نیروگاه ها

به گزارش مهر، وی در ادامه در خصوص آخرین وضعیت تحویل گاز طبیعی به نیروگاهها، گفت: شرکت ملی گاز ایران متعهد بود در دی ماه سالجاری به طور متوسط روزانه 30 میلیون متر مکعب گاز تحویل نیروگاههای کشور بدهد.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اینکه هم اکنون با گذشت 16 روز از فصل زمستان درجه رطوبت هوا در شرایط مطلوبی قرار دارد، اعلام کرد: از ابتدای دی ماه تاکنون به طور متوسط روزانه 90 میلیون متر مکعب گاز طبیعی تحویل نیروگاه های کشور شده است.

این مقام مسئول همچنین با بیان اینکه هم اکنون 54 نیروگاه برق به شبکه گاز ایران متصل شده اند، خاطر نشان کرد: به زودی چند واحد جدید نیروگاهی نیز به شبکه گاز ایران متصل خواهند شد.

در همین حال اخیرا عباس علی آبادی معاون وزیر نیرو با بیان اینکه در حال حاضر روزانه بین 140 تا 145 میلیون متر مکعب معادل گاز طبیعی در نیروگاه‌های کشور انرژی مصرف می شود، به خبرنگار مهر گفته بود: در آذرماه امسال به طور متوسط روزانه بیش از 30 میلیون متر مکعب گاز طبیعی، 45 میلیون لیتر گازوئیل و بیش از 50 میلیون لیتر نفت کوره (مازوت) سوخت زمستانی تحویل نیروگاه‌های کشور شده است.