عملیات زیرسازی 56 هزار مترمربع از خیابانهای ساری آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سیدعلی حجازی عصر سه شنبه در حاشیه بازدید از پروژه های سازمان عمران شهرداری ساری در جمع خبرنگاران زافزود: در این راستا و از آذرماه سال گذشته تا آذرماه سال جاری بیش از 281 هزار مترمربع از معابر شهری آسفالت شد.

شهردار ساری از ترمیم بخش اعظمی از کنده کاری های ادارات حفار در سطح شهر خبر داد و اظهار داشت: ماه گذشته پنج هزار مترمربع در طول 13 کیلومتر از مسیرهای کنده کاری شده اتفاقات شبکه ترمیم شد.

وی افزود: همچنین در آذرماه سال جاری بیش از 33 هزار و 800 مترمربع از معابر شهری با دستگاه آسفالت تراش برداشته شد.

شهردار ساری با اشاره به فعالیتهای کارخانه آسفالت شهرداری، خاطرنشان کرد: از تیرماه تا آبان ماه سال جاری در این کارخانه 29 هزار و 341 تن بتن تولید شد.

حجازی از پیشرفت 90 درصدی کانال بتنی روباز پل گردن خبر داد و گفت: این کانال با مبلغ اعتباری 565 میلیون ریال با همت سازمان عمران و نظارت شهرداری ساری در حال اجراست.

وی با اشاره به مشخصات فنی پروژه مذکور اظهار داشت: این کانال به طول 300 متر و دهانه 60 سانتیمتر و عمق 90 تا 100 سانتیمتر است.

شهردار ساری ضمن تبیین اهداف این پروژه افزود: کانال مذکور به منظور هدایت آبهای سطحی و جاری خیابانهای پل گردن، محراب و قسمتی از خیابان جوادیه در حال احداث است.