فضاهای آموزشی برای پرکردن اوقات فراغت در اختیار مردم قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، علی محمد آزاد عصر سه شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان که در محل استانداری تشکیل شد، اظهار داشت: ضروری است تفاهمنامه ای بین سازمان تربیت بدنی و آموزش و پرورش استان به منظور استفاده از امکانات و فضاهای ورزشی در ساعات غیر اداری دو سازمان منعقد شود تا بتوان از سالنهای ورزشی بهره لازم را گرفت.

وی همچنین بر استفاده بهینه از اماکن فرهنگی و ورزشی ادارات و نهادها برای پر کردن اوقات فراغت مردم تأکید کرد.

استاندار سیستان و بلوچستان اعلام کرد: با توجه به تقسیمات جدید کشوری، تعداد کمی از واحدهای آموزشی بخش "لاشار" شهرستان نیکشهر، به شهرستان سرباز ملحق شده است.

آزاد اضافه کرد: در همین راستا، تعدادی واحد آموزشی منطقه "فنوج" نیکشهر نیز به "لاشار" واگذار می شود.

استاندار سیستان و بلوچستان، شورای آموزش و پرورش را از فعالترین شوراهای استان دانست و خاطرنشان کرد: همه مصوبات این شورا در اسرع وقت به مرحله اجرا درآمده است به همین سبب ضروری است گزارش مفصلی از فعالیتها و مصوبات اجرا شده این شورا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شود.