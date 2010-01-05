نتانیاهو مدعی تغییر فضای مذاکرات سازش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتص، "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی در دیدار با همقطاران خود در حزب لیکود مدعی شد که تحولاتی بین طرفهای اسرائیلی و فلسطینی در زمینه مذاکرات سازش خاورمیانه در حال وقوع است.

وی در ادامه سخنان خود پیش بینی کرد که به زودی مذاکرات سازش خاورمیانه با تشکیلات خودگردان از سر گرفته شود. نتانیاهو در حالی از آمادگی تل آویو برای ادامه مذاکره با طرف فلسطینی سخن می گوید که به تازگی ساخت واحدهای مسکونی بیشتر در بیت المقدس به تصویب مقامهای صهیونیست این شهر رسیده است.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی که می کوشد با اجرای طرح توقف 10 ماهه شهرک سازی در مناطق اشغالی نظر فلسطینیها را برای نشستن بر سر میز مذاکرات سازش جلب کند، همچنین از اعلام آمادگی دولتش برای ایجاد صلح در منطقه از زمان آغاز به کارش در ماه آوریل سخن گفته بود.

این در حالی است که نتانیاهو با انتخاب "آویگدور لیبرمن" به وزارت خارجه دولت خود عملا خلاف این ادعا را ثابت کرد. لیبرمن رهبر حزب "اسرائیل خانه ما" و از سیاستمداران افراطی رژیم صهیونیستی است که همواره بر گسترش شهرک سازی در مناطق اشغالی فلسطین تاکید داشته است.

خاطرنشان می شود که رژیم صهیونیستی در حالی به توسعه شهرکها در اراضی اشغالی فلسطین ادامه می دهد که آمریکا و جامعه بین الملل بارها خواستار توقف شهرک سازی صهیونیست ها شده اند زیرا این اقدام اصلی ترین شرط فلسطینیها برای از سر گیری مذاکرات سازش است.