آمریکا درپی کنترل انرژی، حمایت از اسرائیل و حفظ رژیمهای وابسته است

به گزارش خبرگزاری مهر، "جاوید حسین" سفیر اسبق پاکستان در ایران در مقاله ای تحت عنوان " ایران و غرب" در روزنامه انگلیسی زبان نیشن می نویسد: هم اکنون بعضی از مشابهات را بین ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1979 و اوضاع کنونی در پاکستان می توان پیدا کرد. سوابق مداخله غرب در ایران که به قرن نوزدهم میلادی باز می گردد و نخست توسط انگلیس و متعاقباً توسط آمریکا انجام گرفته بود زمینه را برای یک رابطه بسیار مشکل آفرین بین ایران و غرب به دنبال موفقیت انقلاب اسلامی در ایران فراهم نموده بود.

جاوید حسن در ادامه می نویسد: روابط ایران با آمریکا به عنوان رهبر غرب احتمالاً درآینده قابل پیش بینی کماکان ناآرام باقی خواهد ماند. اهداف سیاست خارجی و دستگاه امنیتی آمریکا مبنی بر کنترل منابع نفت و گاز منطقه خلیج فارس، تضمین امنیت اسرائیل به عنوان پست دیده بانی آمریکا مستقر در قلب خاورمیانه و حفظ رژیمهایی که از خط آمریکا در مسایل سیاست خارجی پیروی می کنند می باشد.

این دیپلمات سابق در بخش دیگری از این مقاله آورده است: جمهوری اسلامی ایران که سیاست خارجی مستقلی را دنبال می کند از آرمان فلسطین حمایت می کند و به آمریکا اجازه سوء استفاده از منابع اقتصادی ایران نمی دهد و احتمالاً می تواند سایر کشورهای منطقه را برای اتخاذ همین سیاست تشویق کند مورد تائید آمریکا نمی باشد. آمریکا باید بجای اینکار[فشار بر ایران] اعمال خود را مورد بازبینی قرار دهد و باید ببیند که حمایت کورکورانه آن کشور از اسرائیل با وجود تخلفات فراوان تل آویو از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل و نقض حقوق مردم فلسطین تا چه اندازه مسئول قتل عام عموم مردم و ایجاد بی ثباتی در فلسطین و خاورمیانه می باشد.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: آنچه مورد نیاز بوده ایجاد یک ساختار جدید امنیتی در منطقه خلیج فارس با شرکت ایران، عربستان سعودی، عراق و سایر کشورهای منطقه ای برای تضمین صلح و ثبات این منطقه می باشد. آمریکا باید نحوه برخورد سلطه جویانه خود نسبت به این منطقه را ترک گوید و به کشورهای منطقه اجازه بهره برداری از منابع نفت و گاز خود به سود منافع شان را بدهد.

سفیر اسبق پاکستان در تهران در ادامه می نویسد: تا جایی که به کشورهای عراق و افغانستان مربوط است آمریکا باید هدف مبنی بر خروج سریع نظامیان خود از این کشورها را دنبال نماید و نباید برای حل و فصل این مسئله تلاش به عمل آورد.