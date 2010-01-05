سفر مهمانان داخلی و خارجی به خمین سود اقتصادی برای این شهر ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، محمد حسین مقیمی عصر سه شنبه در جمع مردم این شهرستان افزود: مهمانان داخلی و خارجی که از این شهر بازدید می ‌کنند، به علت نبودن محلی برای استراحت بلافاصله بعد از بازدید از مکان‌ های دیدنی خمین، شهر را برای اسکان در شهرهای مجاور ترک می‌ کنند.

وی تصریح کرد: با توجه به جمعیت گردشگر داخلی و خارجی که سالانه از بیت تاریخی حضرت امام (ره) در این شهرستان دیدن می‌ کنند، لازم است از این ظرفیت برای توسعه رفاه و آبادانی شهرستان بهره برد.

نماینده مردم خمین در مجلس با تاکید بر ضرورت فراهم کردن زیرساخت‌ ها و توسعه صنعت گردشگری در این شهرستان تصریح کرد: هم اینک حتی یک مسافرخانه ساده برای اسکان مسافران در خمین وجود ندارد و تنها هتل شهر که با اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال احداث شده، اتاقی برای بیتوته مسافران ندارد و به محلی برای پذیرایی مهمانان جشن‌ های عروسی و مهمانی تبدیل شده است.

مقیمی گفت: تنها مهمان ‌پذیر شهرستان در شهر قورچی ‌باشی در حال احداث است که طی دو سال اخیر 40 درصد پیشرفت داشته است.

وی با اشاره به ظرفیت ‌های گردشگری شهرستان خاطرنشان کرد: در این شهرستان ظرفیت‌های گردشگری همچون بیت تاریخی حضرت امام (ره)، قلعه سالار محتشم، تیمچه بازار، امامزاده ‌ها و سنگ نگارهای منحصربه فرد تاریخی وجود دارد که در رونق صنعت گردشگری شهرستان تاثیر فراوانی دارد.

وی به برخی موانع احداث هتل در این شهرستان نیز اشاره کرد و گفت: هتل بوجه با سرمایه ‌گذاری بخش خصوصی در حدود 20 میلیارد ریال نیمه کاره رها شده است و بانک عامل از پرداخت وام خودداری می‌ کند که باید هرچه سریع ‌تر این مشکل برطرف شود.