هشدار یک روزنامه پاکستانی درباره حضور موساد در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اکسپرس در مقاله ای با عنوان "خنجر صهیونیستی در پشت پاکستان" بقلم "تنویر قیصر شاهد" به تلاشهای هند برای محاصره پاکستان که بصورت افزایش نفوذ در افغانستان و تبانی هند با رژیم اسرائیل انجام می گیرد و حضور عاملان اطلاعاتی موساد در افغانستان که سرگرم توطئه علیه پاکستان و ایران می باشند، اشاره کرده و می نویسد: مفهوم حضور اسرائیل در افغانستان این است که خنجر صهیونیستی در پشت پاکستان وارد شود.

این روزنامه سپس در ادامه با نقل مطلبی از تایمز لندن، یدیعوت آحارونوت و معاریو، تلاشهای موساد، وزارت امور خارجه رژیم اسرائیل و سازمان اطلاعات ارتش این رژیم برای برقراری روابط با طالبان در سال 1998 و استفاده از این گروه علیه ایران را اشاره می کند و می افزاید: البته در دوران دولت طالبان این آرزوی اسرائیل به نتیجه ای نرسید اما این رژیم اکنون با همکاری هند، حامد کرزای و رهبران اتحاد شمال از نفوذ قابل توجهی در افغانستان برخوردار شده و پایگاه حاصل کرده است.



اکسپرس در بخش دیگری از مطلب خود آورده است: کمک اسرائیل به افغانستان اغلب به شکل کمک نظامی است. در ژوئیه 2009 هیئتی از ارتش افغانستان به سرپرستی وزیر دفاع این کشور محرمانه از اسرائیل بازدید بعمل آورده است. پیش از این سفر، هیئت مزبور بمدت یک هفته در هند اقامت نموده و در جلسات توجیهی مختلف شرکت کرد. نتیجه این سفر فروش نفربرهای زرهی پیشرفته به افغانستان بود که ارزش آن به یک میلیارد دلار می رسد.

تلاش مشترک رژیم اسرائیل و هند در سال 1998 برای حمله به تاسیسات هسته ای پاکستان بصراحت مؤید آن است که این رژیم برای خاتمه دادن به سلاح های هسته ای پاکستان نیز به حضور در افغانستان اهمیت می دهد و این تهدیدی بزرگ و جدی برای اسلام آباد است.

روزنامه اکسپرس در پایان مطلب خود آورده است: اخیراً گزارش شده است که شرکت رادون اسرائیل تجهیزات فناوری اطلاعاتی نیروهای انگلیس و افغانی را در افغانستان تامین می کند، تجهیزاتی که قادرند امواج گفتگوهای نظامی پاکستان در منطقه مرزی را نیز کنترل کنند با این حال هند رژیم اسرائیل را در افغانستان نفوذ داده تا از این طریق بر فشار علیه پاکستان بیافزاید. اطلاعاتی نیز واصل شده که تعدادی از اتباع صهیونیست دارای تابعیت آمریکایی و انگلیس در استانهای هم مرز با ازبکستان و استانهای شمال و شمال غرب افغانستان حضور دارند.