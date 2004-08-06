پيتر ولاپان: محروميتها درمسابقات مقدماتي جام جهاني اعمال نخواهدشد

به گزارش خبرنگار" مهر" دبيركل كنفدراسيون فوتبال آسيا همچنين تاكيد كرد: AFC هنوزدراين باره تصميم گيري خاصي انجام نداده است واين موضوع بايد دراجلاسيه فيفا مورد بررسي قرارگيرد.

وي با اشاره به تعداد زياد كارتهاي زرد وقرمزدرايندوره ازمسابقات اظهارداشت: كنفدراسيون فوتبال آسيا بدنبال اعمال مقررات شديدتري براي كنترل خشونت ورفتارهاي ناشايست ازسوي بازيكنان است ودراين زمينه ازاعمال تدابيرسخت ترومحروميتهاي بيشتربرعليه بازيكنان وتيمها كوتاهي نخواهد كرد.

گفتني است: درصورت اعمال محروميتهاي كارت قرمزدربازيهاي مقدماتي جام جهاني، مهدي مهدوي كيا وآرش برهاني كه درديدار با بحرين با كارت قرمزازبازي اخراج شدند، نمي توانند تيم ملي كشورمان را درديداربرگشت مقابل تيم ملي اردن كه روز 18 شهريوربرگزارخواهد شد، همراهي كنند.