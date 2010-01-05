اخبار کوتاه ورزشی از استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، مسابقات تیراندازی با کمان المپیاد ایرانیان از ششم بهمن‌ماه به مدت چهار روز در دو رشته ریکروو کامپوند به میزبانی استان یزد برگزار خواهد شد.

این رقابتها در دو بخش بانوان و آقایان در رده سنی جوانان برگزار می ‌شود.

همچنین در این پیکارها ورزشکاران تیم‌های فارس، اصفهان، گلستان، مرکزی، اردبیل، قزوین، قم، آذربایجان غربی، خراسان جنوبی، همدان، تهران، چهارمحال و بختیاری، کرمان، هرمزگان، کردستان، کرمانشاه، خوزستان، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان شرقی، یزد، خراسان رضوی، گیلان، جزیره کیش و شهر کرج مجوز شرکت در مسابقات المپیاد ایرانیان را دریافت کرده‌ اند.

نشست مسئولان شش هیئت ورزشی شهرستان یزد

نشست مسئولان هیئتهای ورزشی پهلوانی و زورخانه‌ ای، دو و میدانی، دوچرخه ‌سواری، ورزش‌ های همگانی، ورزش روستایی و عشایری و کشتی با حضور رئیس تربیت بدنی شهرستان یزد در اداره تربیت بدنی شهرستان یزد در زمینه فعالیت‌های ورزشی در ایام‌ الله دهه فجر برگزار شد.

رئیس تربیت بدنی شهرستان یزد اظهار داشت: روسای هیئت‌های ورزشی برنامه‌های خود برای ایام‌الله دهه فجر را جمع‌بندی و در قالب گزارشی ارائه کنند تا برنامه اصلی این اداره به کمیته ورزش ستاد دهه فجر استان یزد اعلام شود.

محمد امیرخانی خواستار برنامه‌ریزی‌ خلاقانه و در خور شان این ایام مبارک همچنین با توجه به ایام اربعین حسینی از سوی هیئت‌های ورزشی شد.

رئیس هیئت پهلوانی و زورخانه‌ای شهرستان یزد نیز در این نشست اعلام کرد: این هیئت در دهه فجر به صورت روزانه و چرخشی در زورخانه‌های شهرستان یزد برگزار می‌شود همچنین بنا به پیشنهاد محمد امیرخانی، مقرر شد؛ توسط این هیئت در محله سنتی و بازسازی شده چهارسوق، مسابقه کشتی پهلوانی برگزار و به نفرات برتر جوایز نفیسی اهدا شود.

از دیگر مصوبات این جلسه برگزاری جشنواره ورزشی توسط هیئت روستایی و عشایری، همایش دوچرخه‌سواری، همایش دو و میدانی و مسابقات چهار ماده سرعت، استقامت، پرش و پرتاب در دو بخش آقایان و بانوان و شرکت ورزشکاران با لباس‌های متحدالشکل و پلاکارد مخصوص در راه‌پیمایی 22 بهمن بود.

تیم یزد در مسابقات قهرمانی اورینتال کشور حضور می ‌یابد

تیم رزمی استان یزد برای شرکت در مسابقات اورینتال قهرمانی کشور حضور می‌ یابد. این تیم از 16 دیماه جاری به مدت سه روز در این مسابقات که در همدان برگزار می‌شود،‌ حضور خواهد یافت.

تیم استان یزد با ترکیب سیدمحمد میردهقان، مهدی جلالی، حمیدرضا میرکی، سعید اکبری، مختار حاجی‌عابدی،‌ ابراهیم بیاتی با مربیگری محمدرضا زمانی عازم این استان خواهد شد.

همچنین علی‌محمد اکبری نیز به عنوان سرپرست تیم استان یزد را در این دوره از رقابتها همراهی خواهد کرد.

مسابقات اسکواش المپیاد ایرانیان به میزبانی یزد برگزار می‌ شود

استان یزد از دوم تا دوازدهم بهمن ‌ماه امسال و برای اولین بار میزبان مسابقات اسکواش المپیاد ایرانیان خواهد بود.

این مسابقات در بخش آقایان از دوم بهمن ‌ماه آغاز و به مدت شش روز پیگیری می‌ شود که در آن هشت تیم برتر سال گذشته شامل تیم‌ های کیش، یزد، مرکزی، گلستان، گیلان، خوزستان، کرمانشاه و تهران به همراه چهار تیم برتر مسابقات انتخابی به رقابت می‌ پردازند.

این پیکارها در بخش بانوان نیز از هشتم تا دوازدهم بهمن‌ماه برگزار می‌شود که در این بخش از مسابقات نیز هشت تیم برتر سال گذشته یعنی تیم‌های کیش، یزد، تهران، مرکزی، اصفهان، گیلان، فارس و گلستان با چهار تیم برتر امسال که در همین مسابقات مشخص می‌ شوند با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

مسابقات اسکواش المپیاد ایرانیان در سالن اختصاصی هیئت اسکواش استان برگزار خواهد شد.