دستگیری سارقان وسائل زائران حرم حضرت عبدالعظیم

به گزارش خبرنگار مهر، این سارقان مدتها بود از زمان حضور زائران در حرم سوء استفاده کرده و اقدام به سرقت لوازم خودرو از قبیل ضبط صوت، پنل، باند، انژکتور، موبایل و دیگر وسائل موجود در خودروها می کردند.

با توجه به شکایتهای برخی از شهروندان در این رابطه، فرماندهی انتظامی تهران بزرگ برای پاکسازی این محل از وجود سارقان به کلانتری منطقه دستورات لازم را اعلام کرد که نیروهای یگان کلانتری شماره 172 اقدام به اجرای طرح پاکسازی آن کردند.

در هنگام اجرای این عملیات ماموران موفق به شناسایی 4 نفر نفر سارق شده که پس از تعقیب و گریزی مختصر آنها را دستگیر کردند.

در بازرسی به عمل آمده از خودرو این سارقین تعدادی ضبط و گوشی موبایل کشف شد که متهمین در این زمینه اعتراف کردند سرقتهای خود را با همکاری دو همدست موتور سوار خود انجام می دادند.

در ادامه بازجویی این سارقین همچنین به مخفی کردن تعداد زیادی از اموال مسروقه در منزل خود اعترف کردند که ماموران این کلانتری ضمن اخذ دستور قضایی بازرسی از محل زندگی این افراد را انجام دادند که در این بازرسی تعداد زیادی گوشی موبایل، پنل ضبط، کامپیوتر، باطری و همچنین مقدرای مواد مخدر از نوع شیشه و تریاک کشف کردند.