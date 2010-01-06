فقدان بودجه رؤیای ساخت مسجد کپنهاگ را به خطر انداخته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، عبدالحمید الحمدی رئیس شورای اسلامی دانمارک گفت: فقدان بودجه لازم تلاشهای ما را برای خرید یک زمین در کپنهاگ و ساخت نخستین مسجد در این شهر را به خطر انداخته است.

شورای شهر کپنهاگ در سال 2006 به مسلمانان اجازه داده است تا نخستین مسجد خود را در کپنهاگ بنا کنند. شورای این شهر 12 قطعه زمین را به مسلمانان پیشنهاد کرد تا آنها یکی را برای ساخت مسجد خود انتخاب کنند.

رهبران مسلمان نیز زمینی به مساحت 5 هزار متر مربع را انتخاب کردند که در کنار مناطق مسلمان نشین دانمارک قرار دارد.

مسئله بودجه یکی از عوامل بازدانده در شهر آرهوس به عنوان دومین شهر پرجمعیت دانمارک بوده است.

شیخ رضوان منصور رئیس انجمن فرهنگی آرهوس گفت: مسلمانان نمی توانند بودجه ساخت این مسجد را تأمین کنند چرا که قیمت زمین در دانمارک بیشتر از قیمت زمین در جهان است.

در سال 2006 شورای شهر با ساخت مسجدی توسط مسلمانان در این شهر موافقت کرد اما این رؤیا تا کنون محقق نشده است.

در دانمارک 250 هزار مسلمان میان جمعیت 4/5 میلیون نفری زندگی می کنند و با وجود این جمعیت اسلام به دومین دین بزرگ دانمارک پس از کلیسای پروتستان لوتری تبدیل شده است.

روابط دانمارک با کشورهای جهان سوم به دنبال انتشار کاریکاتوریهای موهنی از پیامبر در سال 2005 تیره و تار شد و براساس اظهارات الحمدی دانمارک نیز موافقت با ساخت مسجدی برای مسلمانان را بهترین پاسخ برای عذرخواهی در نظر گرفته است، اما تنها مانع مسئله تأمین بودجه برای خرید زمین و ساخت مسجد است.

رهبران مسلمان همچنین هشدار دادند که ناکامی دراین رابطه دستاویزی برای افراط گرایان فراهم خواهد کرد و آنچه در سوئیس رخ داد می تواند در دانمارک نیز تکرار شود.