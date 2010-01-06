مهرداد اولادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اگر مشکل خدمت مقدس سربازی نداشت به تیم‌های ایرانی باز نمی گشت، افزود: درحالی که از تیم‌های خه‌رس و دپورتیوو اسپانیا، شالکه آلمان و یک تیم مطرح اماراتی پیشنهاد داشتم، ترجیح دادم به ایران آمده تا همانند همه جوانان ایران، خدمت مقدس سربازی را پشت سربگذارم.

وی ادامه داد: در این یکی دو سال اخیر همه چیزم به هم گره خورد. در حالیکه بهترین بازیکن فصل گذشته تیم الشباب بودم، به خاطر مشکلات سربازی، هم پیشنهادات خوب اروپایی و آسیایی که بیش از یک میلیارد تومان هم از نظر مالی به نفعم بود را از دست دادم و هم تیم ملی را. این یک ناکامی بزرگ در بهترین دوره سنی و ورزشی ام بود که هیچ کس هم مقصر آن نبود.

مهاجم فصل پیش تیم فوتبال الشباب امارات با بیان اینکه با قراردادی بسیار اندک به تیم ملوان پیوسته است، خاطرنشان کرد: ملوان تیم ریشه‌داری است و با توجه به مدیریت بسیار خوب و نفراتی که دارد، می تواند در جدول رده بندی رقابت‌های لیگ برتر هم به جایگاه بهتری دست یابد. امیدوارم با تلاش کادرفنی و بازیکنان در پایان مسابقات به جایگاه شایسته‌ای دست پیدا کنیم.

وی با اشاره به اینکه امیدوار است بتواند در مسابقات لیگ برتر عملکرد خوبی داشته باشد و به موفقیت ملوان در مسابقات پیش رو کمک کند، تصریح کرد: من تمام تلاشم را در زمین انجام می دهم و امیدوارم بتوانم رضایت افشین قطبی و کادرفنی تیم ملی را برای حضور مجدد در تیم ملی جلب کنم و در نهایت پس از سال‌ها پیراهن تیم ملی ایران را برتن کنم.

اولادی در پایان با بیان اینکه کرانچار از الشعب اخراج شده بود و از همان روز نخست می دانسته این مربی یک روزی چنین شرایطی در پرسپولیس پیدا کرده و از کادرفنی این تیم اخراج می شود، در مورد بازگشت دایی به پرسپولیس گفت: دایی بازیکن بزرگی بوده و نشان داده توانایی بسیاری در مربیگری دارد که امیدوارم پرسپولیس با هدایت وی بزودی به جایگاه واقعی‌اش برگردد.