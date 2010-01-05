کشته شدن یک سرباز انگلیسی/ کشته شدن 25 عضو طالبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، یک نظامی دیگر ناتو در درگیری با شبه نظامیان در جنوب افغانستان کشته شد. فرماندهی نیروهای کمک به امنیت افغانستان (ایساف) با بیان این مطلب اعلام کرد: این سرباز انگلیسی طی یک درگیری با اعضای طالبان در جنوب افغانستان کشته شده است.

در حال حاضر حدود 10 هزار نظامی انگلیسی در چارچوب نیروهای ایساف در ولایت جنوبی هلمند افغانستان مستقر هستند و به گفته مقامهای انگلیسی در واکنش به درخواست دولت آمریکا به زودی 500 نظامی دیگر به آنها افزوده خواهد شد.

خبر دیگر اینکه 14 شبه نظامی طالبان بر اثر انفجار ناگهانی مواد منفجره همراه خود در ولایت شمالی قندوز کشته شدند. "عبدالرزاق یعقوبی" رئیس پلیس قندوز با اعلام این خبر گفت: این شبه نظامیان در حال حمل مواد منفجره در یک خودروی مسافری بوده اند که در منطقه "ّباغ شرکت" در حومه قندوز دچار حادثه شده اند.

به گفته وی هدف شبه نظامیان استفاده از این مواد منفجره علیه نظامیان خارجی بوده اما بدلایل ناشناخته این مواد منفجر شده و تمامی سرنشینان این خودرو کشته می شوند. این در حالی است که طالبان هیچ واکنشی در مورد این خبر نشان نداده است.

از سوی دیگر پلیس افغانستان از کشته شدن 11 عضو طالبان طی دو عملیات جداگانه نیروهای دولتی در ولایات جنوبی خبر داده است. "سردار محمد زازی" رئیس پلیس ولایت قندهار در این باره به شینهوا گفت: 7 عضو طالبان در حمله شب گذشته نیروهای پلیس کشته و دو تن دیگر مجروح شدند.

در همین حال عملیات دیگری در ولایت هلمند منجر به کشته شدن 4 شبه نظامی، مجروح شدن 2 نفر و دستگیری 7 تن از آنان شده است. "عبدالاحد خان" از مقامهای هلمند با تایید این خبر از ادامه عملیات ضد تروریستی دولت در این منطقه خبر داد.