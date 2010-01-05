افزایش حمایت های بانک اسلامی از پروژه های مشترک کشورهای اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد عصر امروز سه شنبه در ادامه سفر به ترکمنستان در دیدار محمد علی رییس بانک اسلامی با قدردانی از حمایت وی از پروژه احداث خط راه آهن ترکمنستان، ایران، قزاقستان اظهار داشت: حمایت از این پروژه نشان دهنده تصمیم درست دو دولت ایران و ترکمنستان است.

رییس جمهور اظهار امیدواری کرد: حمایت های بانک اسلامی از پروژه های مشترک کشورهای اسلامی هر چه بیشتر افزایش پیدا کند.

محمدعلی رییس بانک اسلامی در این دیدار با اظهار خرسندی از دیدار دکتر احمدی نژاد از مواضع قاطع ایشان در عرصه های بین المللی قدردانی کرد.



