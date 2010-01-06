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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۸:۲۷

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری هفته پنجم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال انتخابی جام ملت‌های 2011 آسیا و همچنین پیگیری هفته نهم رقابت‏های والیبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه شانزدهم دیماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با بیستم محرم سال 1431 هجری قمری و برابر است با ششم ژانویه سال 2010 میلادی.

- هفته پنجم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال انتخابی جام ملت‌های 2011 آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
گروه 1
* یمن - ژاپن، ساعت 17:45، ورزشگاه علی محسن المریسی صنعا
* بحرین - هنگ کنگ، ساعت 18:30، ورزشگاه ملی منامه
گروه 2
* اندونزی - عمان، ساعت 16، ورزشگاه یانگ کارنو جاکارتا
* کویت - استرالیا، ساعت 18، ورزشگاه الکویت کویت
گروه 3
* امارات - مالزی، ساعت 18:30، ورزشگاه الشارجه
گروه 4
* چین - سوریه، ساعت 15، ورزشگاه اژدهای زرد ژیانگ
* لبنان - ویتنام، ساعت 15:45، ورزشگاه بیروت البلدی
گروه 5
* سنگاپور - ایران، ساعت 15، ورزشگاه بیشان سنگاپور
* تایلند - اردن، ساعت 15، ورزشگاه راجامانگالا شهر بانکوک

- مرحله نهایی جام برتر مسابقات بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های کشور از امروز در زنجان آغاز می شود.

- هفته نهم رقابت‏های والیبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* ارتعاشات صنعتی ایران - خراسان رضوی (خانه والیبال - ساعت 15)
* برق کرمان - پیکان تهران (سالن والیبال کرمان - ساعت 16)
* گل گهرسیرجان - داماش گیلان (سالن والیبال سیرجان - ساعت 16)
* سنگ آهن بافق یزد - بانک کشاورزی (سالن والیبال - ساعت 16)
* ارومیه - پتروشیمی بندرامام (سالن والیبال ارومیه - ساعت 17)
* سایپا تهران - کاله آمل (خانه والیبال - ساعت 17)
* پرسپولیس تهران - بازرگانی جواهری گنبد (خانه والیبال - ساعت 19)

- وضعیت ادامه یا قطع همکاری اریش روته مولر مشاور مدیر عامل و عضو کادر فنی تیم فوتبال استقلال امروز و در نشست با مدیرعامل این باشگاه مشخص می شود.

- مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا موسوم به کوپادلری امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* والنسیا - دپورتیوو لاکرونیا
* الکورکان - رسینگ سانتاندر
* سلتاویگو - ویارئال
* رکرتیوو اوئلوا - اتلتیکومادرید

- هفته هجدهم رقابت‌های فوتبال سری آ ایتالیا باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* کیه وو - اینتر
* آتلانتا - ناپولی
* باری - اودینزه
* کالیاری - رم
* کاتانیا - بولونیا
* لاتزیو - لیورنو
* پارما - یوونتوس
* سامپدوریا - پالرمو
* سیه نا - فیورنتینا
* میلان - جنوآ

- دور رفت از مرحله نیمه نهایی مسابقات جام اتحادیه باشگاه‌های انگلستان امشب با برگزاری دیدار بین تیم‌های منچسترسیتی با منچستریونایتد پیگیری می شود.

کد مطلب 1012128

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