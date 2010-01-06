تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه شانزدهم دیماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با بیستم محرم سال 1431 هجری قمری و برابر است با ششم ژانویه سال 2010 میلادی.

- هفته پنجم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال انتخابی جام ملت‌های 2011 آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

گروه 1

* یمن - ژاپن، ساعت 17:45، ورزشگاه علی محسن المریسی صنعا

* بحرین - هنگ کنگ، ساعت 18:30، ورزشگاه ملی منامه

گروه 2

* اندونزی - عمان، ساعت 16، ورزشگاه یانگ کارنو جاکارتا

* کویت - استرالیا، ساعت 18، ورزشگاه الکویت کویت

گروه 3

* امارات - مالزی، ساعت 18:30، ورزشگاه الشارجه

گروه 4

* چین - سوریه، ساعت 15، ورزشگاه اژدهای زرد ژیانگ

* لبنان - ویتنام، ساعت 15:45، ورزشگاه بیروت البلدی

گروه 5

* سنگاپور - ایران، ساعت 15، ورزشگاه بیشان سنگاپور

* تایلند - اردن، ساعت 15، ورزشگاه راجامانگالا شهر بانکوک

- مرحله نهایی جام برتر مسابقات بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های کشور از امروز در زنجان آغاز می شود.

- هفته نهم رقابت‏های والیبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* ارتعاشات صنعتی ایران - خراسان رضوی (خانه والیبال - ساعت 15)

* برق کرمان - پیکان تهران (سالن والیبال کرمان - ساعت 16)

* گل گهرسیرجان - داماش گیلان (سالن والیبال سیرجان - ساعت 16)

* سنگ آهن بافق یزد - بانک کشاورزی (سالن والیبال - ساعت 16)

* ارومیه - پتروشیمی بندرامام (سالن والیبال ارومیه - ساعت 17)

* سایپا تهران - کاله آمل (خانه والیبال - ساعت 17)

* پرسپولیس تهران - بازرگانی جواهری گنبد (خانه والیبال - ساعت 19)

- وضعیت ادامه یا قطع همکاری اریش روته مولر مشاور مدیر عامل و عضو کادر فنی تیم فوتبال استقلال امروز و در نشست با مدیرعامل این باشگاه مشخص می شود.

- مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا موسوم به کوپادلری امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* والنسیا - دپورتیوو لاکرونیا

* الکورکان - رسینگ سانتاندر

* سلتاویگو - ویارئال

* رکرتیوو اوئلوا - اتلتیکومادرید

- هفته هجدهم رقابت‌های فوتبال سری آ ایتالیا باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* کیه وو - اینتر

* آتلانتا - ناپولی

* باری - اودینزه

* کالیاری - رم

* کاتانیا - بولونیا

* لاتزیو - لیورنو

* پارما - یوونتوس

* سامپدوریا - پالرمو

* سیه نا - فیورنتینا

* میلان - جنوآ

- دور رفت از مرحله نیمه نهایی مسابقات جام اتحادیه باشگاه‌های انگلستان امشب با برگزاری دیدار بین تیم‌های منچسترسیتی با منچستریونایتد پیگیری می شود.