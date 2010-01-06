1000 نفر ساعت آموزش برای شاغلان صنایع و صنوف خوزستان اجرا شد

رحمان قلاوند به خبرنگار مهر در اهواز گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 280 هزار نفر ساعت در بخش جوار کارگاهی در مراکز جوار صنایع فولاد، کشت و صنعت نیشکر هفته تپه و کارون، نورد و لوله و گروه ملی اجرا و در بخش ضمن کار بیش از 120 هزار نفرساعت توسط مراکز فنی و حرفه ای در کارخانجات و شرکتهای صنعتی برگزار شد.

قلاوند ادامه داد: رشته آموزشی plc، برق صنعتی، جوشکاری، الکترونیک، نانوایی، صنایع غذایی، صنایع سیمان، فولاد، نیشکر، پتروشیمی و نفت و همچنین صنایع شیر از جمله دوره های اجرا شده برای شاغلان در بخش صنایع استان بوده است.

وی گفت: تمامی آموزشهای ارائه شده مطابق با استانداردهای آموزشی روز و مورد تقاضای شرکتها و کارخانجات بوده است.