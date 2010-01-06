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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۹:۵۸

از ابتدای امسال؛

1000 نفر ساعت آموزش برای شاغلان صنایع و صنوف خوزستان اجرا شد

1000 نفر ساعت آموزش برای شاغلان صنایع و صنوف خوزستان اجرا شد

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 403 هزار و 417 نفر ساعت آموزش ویژه شاغلان در بخش صنایع و صنوف توسط فنی و حرفه ای اجرا شد.

رحمان قلاوند به خبرنگار مهر در اهواز گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 280 هزار نفر ساعت در بخش جوار کارگاهی در مراکز جوار صنایع فولاد، کشت و صنعت نیشکر هفته تپه و کارون، نورد و لوله و گروه ملی اجرا و در بخش ضمن کار بیش از 120 هزار نفرساعت توسط مراکز فنی و حرفه ای در کارخانجات و شرکتهای صنعتی برگزار شد.

قلاوند ادامه داد: رشته آموزشی plc، برق صنعتی، جوشکاری، الکترونیک، نانوایی، صنایع غذایی، صنایع سیمان، فولاد، نیشکر، پتروشیمی و نفت و همچنین صنایع شیر از جمله دوره های اجرا شده برای شاغلان در بخش صنایع استان بوده است.

وی گفت: تمامی آموزشهای ارائه شده مطابق با استانداردهای آموزشی روز و مورد تقاضای شرکتها و کارخانجات بوده است.

کد مطلب 1012136

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