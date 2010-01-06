مدیرکل سیاسی و تقسیمات کشوری خوزستان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان شامگاه سه شنبه در مراسم تودیع سرپرست و معارفه مدیرکل جدید دفتر سیاسی و تقسیمات کشوری استان خوزستان گفت: آشنایی کامل به وظایف وزارت کشور، استانداری، فرمانداری ها و بخشداری ها و تجربه عملی موفق در این مسئولیت ها به صورت گام به گام از ویژگیهای بارز مدیرکل جدید دفتر سیاسی و تقسیمات کشوری استان خوزستان است.

علی اصغر وحیدی با تاکید بر تعامل با نخبگان فرهنگی و سیاسی استان افزود: این تعامل و ارتباطات باید در جهت پیشبرد اهداف عالیه نظام و دولت عدالت محور و توسعه و پیشرفت استان خوزستان باشد.

در پایان این مراسم از زحمات منتظر المهدی در دوران تصدی سرپرستی دفتر سیاسی و تقسیمات کشوری تقدیر و قناعتی به عنوان مدیرکل جدید سیاسی و تقسیمات کشوری استانداری خوزستان معرفی شد.

حمید قناعتی فعالیت خود را در وزارت کشور با بخشداری سردشت دزفول آغاز کرد.

وی علاوه بر تجربه بخشداری گتوند و بندر امام، فرمانداری شهرستانهای رامهرمز، مسجد سلیمان و خرمشهر را نیز بر عهده داشته است.



قناعتی چهار سال نیز به عنوان مدیرکل ثبت احوال در استان لرستان خدمت کرده و در این سالها مشاور و بازرس استانداری لرستان نیز بوده است.

وی همچنین 9 سال مدیرکل ثبت احوال خوزستان و سپس در دولت نهم به سمت فرماندار دزفول منصوب شد و پس از آن مسئولیت مدیر کلی آموزش و پژوهش استانداری خوزستان را بر عهده گرفت.