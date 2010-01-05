نرخ تورم 13.5 درصد/ رشد 1.3 درصدی شاخص بهای کالاها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100= 1383 (359 قلم کالا و خدمت) در آذرماه سالجاری اعلام شد.
بر اساس این گزارش، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آذر ماه نسبت به ماه قبل3/1درصد افزایش یافت، همچنین در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذکور 4/7 درصد رشد داشته است.
همچنین نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آذر ماه سال 88 نسبت به دوازده ماه منتهی به آذر ماه سال 87 معادل 5/13درصد است.
شایان ذکر است با توجه به اینکه نرخ تورم در آبان 88 برابر با 15 درصد بوده است، روند کاهشی نرخ تورم در آذرماه نیز ادامه یافت.
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