نرخ تورم 13.5 درصد/ رشد 1.3 درصدی شاخص بهای کالاها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100= 1383 (359 قلم کالا و خدمت) در آذرماه سالجاری اعلام شد.

بر اساس این گزارش، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آذر ماه نسبت به ماه قبل3/1درصد افزایش یافت، همچنین در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذکور 4/7 درصد رشد داشته است.

همچنین نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آذر ماه سال 88 نسبت به دوازده ماه منتهی به آذر ماه سال 87 معادل 5/13درصد است.

شایان ذکر است با توجه به اینکه نرخ تورم در آبان 88 برابر با 15 درصد بوده است، روند کاهشی نرخ تورم در آذرماه نیز ادامه یافت.