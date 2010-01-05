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۱۵ دی ۱۳۸۸، ۲۱:۲۳

بانک مرکزی اعلام کرد:

نرخ تورم 13.5 درصد/ رشد 1.3 درصدی شاخص بهای کالاها

نرخ تورم 13.5 درصد/ رشد 1.3 درصدی شاخص بهای کالاها

بانک مرکزی نرخ تورم آذر ماه سالجاری را 13.5 درصد اعلام کرد که این نرخ نسبت به ماه قبل تر از آن، 1.5 درصد کاهش یافته است ولی شاخص بهای کالاها در آذر ماه 1.3 درصد رشد یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100= 1383 (359 قلم کالا و خدمت) در آذرماه سالجاری اعلام شد.

بر اساس این گزارش، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آذر ماه نسبت به ماه قبل3/1درصد افزایش یافت، همچنین در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذکور 4/7 درصد رشد داشته است.

همچنین نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آذر ماه سال 88 نسبت به دوازده ماه منتهی به آذر ماه سال 87 معادل 5/13درصد است.

شایان ذکر است با توجه به اینکه نرخ تورم در آبان 88 برابر با 15 درصد بوده است، روند کاهشی نرخ تورم در آذرماه نیز ادامه یافت.

 

کد مطلب 1012139

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