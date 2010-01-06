جمع آوری 50 تن خزه از آشغالگیرهای ایستگاه پمپاژ مارد

عزیز الله داریوشی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز دلیل هجوم این سبزینه های ریشه ای را بارندگی های اخیر پس از خشکسالی در استان عنوان کرد و افزود: هجوم یکباره خزه و جلبک در این حجم عظیم بی سابقه بوده است.



داریوشی ادامه داد: هجوم خزه های ریشه دار و تنه درختان در ابتدا کار برداشت آب را با مشکل مواجه کرد، اما اقدام شبانه روزی کارکنان شرکت در 20 روز گذشته موجب شد خللی در وظیفه آبرسانی به وجود نیاید ضمن اینکه این اقدامات همچنان در حال انجام است.

وی اقدام سریع کارکنان این شرکت، بسیج نیروهای انسانی و استفاده بهینه از تجهیزات فنی را در این اقدام موثر دانست.

هجوم خزه و جلبک در تاسیسات دارخوین و کوت امیر این شرکت موجب شد تا علاوه بر استفاده از نیروهای فنی از غواص نیز به منظور پاکسازی حوضچه برداشت آب استفاده شود.

