138 هزار تن ارزاق بین روستاییان خوزستان توزیع شد

هرمز خواجوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز عنوان کرد: این کالاها شامل پنج هزار و 447 تن قند و شکر، دو هزار و 852 تن روغن، 120 هزار و 465 تن آرد روستایی و 9 هزار و 383 تن آرد عشایری است که با ارزش ریالی 34 میلیارد و 777 میلیون ریال تامین شده است.

وی افزود: کلیه مایحتاج روستاییان شامل ارزاق یارانه‌ ای و کالاهای ضروری خانگی متناسب با الگوی مصرف و با نرخهای مناسب و مصوب تهیه و از طریق 111 شرکت تعاونی روستایی، 328 فروشگاه تعاونی مصرف و 283 عامل، توزیع می‌شود.

خواجوی یادآور شد: شبکه تعاونی روستایی خوزستان با 195 اتحادیه و شرکت تعاونی روستایی و کشاورزی نقش به سزایی در نظام توزیع در روستاها ایفا می‌کند.

رئیس سازمان تعاون روستایی خوزستان بیان کرد: این میزان ارزاق با هدف ارائه خدمات به روستاییان و تامین مایحتاج اساسی آنان صورت گرفته و شبکه توزیع تعاون روستایی آرد مورد نیاز جمعیت روستایی استان را هر ماه به صورت منظم و مستمر توزیع می‌کند.

وی با بیان اینکه روستاییان سهمیه آرد خود را در محل زندگی و یا از طریق فروشگاه‌ های تعاونی مصرف روستایی دریافت می‌کنند، افزود: شکل توزیع آرد در استان به صورت مکانیزه است.