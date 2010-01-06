  1. استانها
  2. خوزستان
۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۴۶

برای دهه فجر؛

40 برنامه برای اجرا به آموزش و پرورش خوزستان پیشنهاد شد

40 برنامه برای اجرا به آموزش و پرورش خوزستان پیشنهاد شد

اهواز - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان از پیشنهاد شدن اجرای 40 برنامه مختلف در دهه فجر امسال در این استان خبر داد.

قدرت الله رشیدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: تاکنون 40 برنامه برای اجرا به کمیته دهه فجر سازمان آموزش و پرورش استان پیشنهاد شده است و ده ها برنامه دیگر با تاکید بر حفظ حرمت اربعین حسینی و بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی در دستور کار قرار گرفته است.

سرپرست سازمان آموزش و پرورش خوزستان افزود: عمده ترین برنامه ها در 12 بهمن ماه سالگرد ورود امام خمینی (ره)‌ به ایران اسلامی اجرا می شود و در 15 بهمن که مصادف با بزرگداشت اربعین حسینی است برنامه های شایانی تدارک دیده شد.

وی تاکید کرد: همچنین در 21 بهمن جشن پیروزی انقلاب اسلامی در مدارس به طور گسترده ای برگزار خواهد شد و در روز 22 بهمن دانش آموزان و فرهنگیان در راهپیمایی شکوهمند انقلاب اسلامی حضور چشمگیری خواهند داشت.

رشیدی پور افزود: دهه مبارک فجر فرصت مغتنمی است که نسل سوم انقلاب را با آرمانهای انقلاب و ارزشها و میراث والای امام خمینی (ره) آشنا کنیم و این رسالت بزرگ بر عهده متولیان تعلیم و تربیت است.

کد مطلب 1012153

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها