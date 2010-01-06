40 برنامه برای اجرا به آموزش و پرورش خوزستان پیشنهاد شد

قدرت الله رشیدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: تاکنون 40 برنامه برای اجرا به کمیته دهه فجر سازمان آموزش و پرورش استان پیشنهاد شده است و ده ها برنامه دیگر با تاکید بر حفظ حرمت اربعین حسینی و بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی در دستور کار قرار گرفته است.

سرپرست سازمان آموزش و پرورش خوزستان افزود: عمده ترین برنامه ها در 12 بهمن ماه سالگرد ورود امام خمینی (ره)‌ به ایران اسلامی اجرا می شود و در 15 بهمن که مصادف با بزرگداشت اربعین حسینی است برنامه های شایانی تدارک دیده شد.

وی تاکید کرد: همچنین در 21 بهمن جشن پیروزی انقلاب اسلامی در مدارس به طور گسترده ای برگزار خواهد شد و در روز 22 بهمن دانش آموزان و فرهنگیان در راهپیمایی شکوهمند انقلاب اسلامی حضور چشمگیری خواهند داشت.

رشیدی پور افزود: دهه مبارک فجر فرصت مغتنمی است که نسل سوم انقلاب را با آرمانهای انقلاب و ارزشها و میراث والای امام خمینی (ره) آشنا کنیم و این رسالت بزرگ بر عهده متولیان تعلیم و تربیت است.