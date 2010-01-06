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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۲۷

مدیرکل زندانهای خوزستان:

سازمان زندانها در انجام رسالت واقعی خود تنها است

سازمان زندانها در انجام رسالت واقعی خود تنها است

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرکل زندانهای خوزستان گفت: سازمان زندانها در انجام رسالت واقعی خود تنهاست و متاسفانه افکار عمومی و افراد صاحب نظر امنیت خود تنها از دستگاه قضایی مطالبه می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، سید ابوالقاسم علوی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست مشترک کمیته های کاهش آسیب رفتارهای پر خطر و اقدامات تأمینی و حفاظتی اداره کل زندانهای خوزستان که با رویکرد بررسی اقدامات زندانها در عرصه مقابله با ورود و مصرف مواد مخدر به زندانها تشکیل شد، تصریح داشت: جامعه باید بداند که زندانها با وجود کمبود امکانات، تجهیزات، سرانه و فضاها، چه گامهای ارزنده ای را برای امنیت آنها برمی دارد و بیداری کارکنان زندانها در نگهداری مجرمین است که چرخه کار و تلاش نیروهای انتظامی را در دستگیری تبهکاران و رسیدگی دستگاه قضایی را در اعمال مجازات این مجرمین مهیا می کند تا امنیت مردم حفظ شود و آنان سر راحت به بالین بگذراند.

محمد علوی افزود: زندان به واقع معنای ابهت دستگاه قضایی در اعمال مجازاتهاست، یعنی انجام کیفی تر مجازات زندان در نگهداری هدفمند مجرمین و بزهکاران بی شک بازخورد آن را در ارتقای سلامت رفتاری جامعه خواهیم دید ولی مشکل اینجاست که زندان در انجام رسالت واقعی خود تنهاست و گسترده تر از آن، همه اعم از افکار عمومی و افراد صاحب نظر امنیت را از دستگاه قضایی مطالبه می کنند اما بر ضرورت عمل دستگاه ها و نهادها به وظایف ذاتی خود تأکید و اشاره ای ندارند.

علوی خاطرنشان کرد: حذف جرم از جامعه نیازمند اهتمام کارشناسانه به دور از شعار و صنفی نگری تمامی متولیان امور اجتماعی، فرهنگی و تأمینی است و نباید معنای امنیت را فقط در دادگستری ها و زندانها جستجو کرد و اینکه توقع باشد دادگستری به تنهایی بار امنیت را به دوش بکشد توقعی به دور از انصاف است.

مدیرکل زندانهای خوزستان و رئیس ستاد کاهش آسیب رفتارهای پرخطر زندانیان این استان افزود: بیکاری، فقر فرهنگی، فقر مالی و مهاجرت بی رویه به شهرهای بزرگ و عدم آشنا بودن عموم با حقوق اولیه اجتماعی موجب بروز رفتارهای مجرمانه است و باید برای اصلاح رفتار عمومی کارهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و متعاقب آن تأمینی به شکل صحیح اعمال شود.

سرپرست حفاظت اطلاعات اداره کل زندانهای استان گفت: متاسفانه اقدامات گسترده و مثبتی این اداره کل برای ارتقای سلامت و مبارزه با مواد مخدر برای مردم این استان تبیین نشده است.

فرشید درویشی با اشاره با نشستهای متعدد اداره متبوعش با مسئولان قضایی و انتظامی گفت: متأسفانه اقدامات گسترده زندانهای استان در عرصه ارتقای سلامت و مقابله با ورود مواد مخدر به زندان های استان خوزستان به درستی برای مردم تشریح نشده و تبلیغات مسموم، این خدمات گسترده را کمرنگ ساخته است.

دبیر کمیته اقدامات امنیتی - حفاظتی اداره کل زندان های استان خوزستان اظهار داشت: حفاظت اطلاعات در جایگاه صیانت از دستاوردهای کارکنان زندانها که در راستای ارتقای سلامت محیطی زندانها و سلامت رفتاری زندانیان گام برمی دارند، در نشستهای معمول با مسئولان قضایی و انتظامی ضمن تشریح دستاوردها، بر ضرورت ارائه دیدگاه های تخصصی پیرامون زندان تأکید کرده و بر این باور هستیم که باید انتقاد از زندان و ارائه هرگونه اظهارنظری در مورد آن متناسب با جامعه شناسی زندان و شناخت رسالت واقعی و وظیفه و نقش سازنده آن در عرصه امنیت و تربیت جامعه باشد.

در ادامه این نشست که معاونین اداره کل و روئسای بازرسی، یگان حفاظت زندانهای کارون و سپیدار، مجتمع حرفه آموزی استان و مسئول روابط عمومی زندانهای خوزستان نیز حضور داشتند، پیرامون تعمیق بخشی به اقدامات و اهداف مد نظر بحث و تبادل نظر شد که نشست با 18 مصوبه کاربردی بکار خود پایان داد.

کد مطلب 1012154

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