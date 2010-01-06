شیوه های امر به معروف در جامعه نیازمند تجدیدنظر است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله عباسعلی سلیمانی شامگاه سه شنبه در همایش منطقه ای امر به معروف و نهی از منکر در گرگان افزود: در حال حاضر در اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه مشکل داریم و باید تحولی در این سیستم ایجاد شود.

وی اظهار داشت: در اجرای این فریضه الهی باید به شیوه پیشوایان دینی و کتاب آسمانی توجه کنیم و در قرآن کریم ابتداء بر لحن نرم و ملایم تاکید و سپس بر شدت عمل در اجرای این فریضه تاکید شده است.

وی خاطرنشان کرد: در نوع گویش باید تحولی در سیستم امر به معروف به وجود بیاید و نباید ارزشها را به نفع خودمان مصادره کنیم .

آیت الله سلیمانی، با بیان اینکه چرا در امر به معروف و نهی از منکر توفیق 100 درصدی حاصل نمی شود، گفت: ضعف در اجرای مشکل اصلی این دو فریضه است و به نظر می رسد در شیوه اجرای این دو اصل باید تجدیدنظر شود.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان بیان داشت: در قرآن کریم، تقابل بین مومن و کافر قرار نداده بلکه تقابل بین مومن و منافق قرار داده و قرآن کافر و منافق را در یک ردیف قرار داده است.

وی عنوان کرد: در دین ما نظارت عام و همگانی امر بدیهی است و هیچ جای تردیدی نیست و به اندازه وجوب نماز و حج این دو فریضه جایگاه مهمی دارند.

آیت الله سلیمانی، اسلام اساس کار را بر نظارت عام گذاشته است و امر به معروف و نهی از منکر بهترین مدل نظارت است.

معروف و منکر در جامعه شناخته شده نیست

امام جمعه گرگان و نماینده ولی فقیه در استان گلستان نیز فریضه امر به معروف و نهی از منکر را اساس همه ارزشهای اسلامی دانست و گفت: این معروفات و منکرات هنوز در جامعه شناخته شده نیست و معروف در ابعاد مختلف زندگی باید شناخته شود.

آیت الله سیدکاظم نورمفیدی بیان داشت: شاید جامعه در کلیات چیزی از امر به معروف و نهی از منکر بداند ولی این اصول باید ریز و تجزیه شود.

وی اظهار داشت: اولین کار ستاد امر به معروف و نهی از منکر باید شناخت امر به معروف و نهی از منکر در جامعه باشد و این اصول را در روایات اسلامی بررسی کند.

وی خاطرنشان کرد: هنوز عده ای راجع به موسیقی بحث می کنند، درحالیکه فتوای این مسئله روشن است ولی هنوز حل نشده است و باید معروفات و منکرات را گام به گام روشن کنیم.

در این همایش هشت مقاله در قالب سخنرانی ارائه شد.