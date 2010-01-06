طرح "بهبود کیفی شیرخام" در گلستان تهیه شد

غلامرضا سنچولی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: باتوجه به جایگاه استان در تامین شیر مصرفی کشور و اهمیت کنترل بیشتر دامپزشکی بر تولید شیر این طرح تهیه شده است.

وی اظهار داشت: بر اساس این طرح با اعتباری بالغ بر 7.5 میلیارد ریال آزمایشگاهی در استان تجهیز می شود و با استفاده از کارشناسان مجرب نسبت به کنترل و شناسایی آلودگیهای احتمالی شیر و اصلاح آن اقدام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: انتظار می رود دستگاه های مسئول نهایت همکاری و همراهی جهت اجرایی شدن پروژه را با این اداره کل داشته باشند.

مدیرکل دامپزشکی گلستان به طرحهای عمرانی این اداره کل اشاره کرد و بیان داشت: باتوجه به فرسودگی ساختمان اداره بندرگز، ساختمان جدیدی در این شهر درحال احداث است که امید است این ساختمان در دهه فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید.

سنچولی افزود: این ساختمان در دوطبقه با زیربنای 600 مترمربع از سال 1385 درحال اجراست و تاکنون مبلغ 3.4 میلیارد ریال برای آن هزینه شده است.

وی عنوان کرد: در سفر اول ریاست جمهوری به استان پروژه خاصی به نام دامپزشکی استان به تصویب نرسیده است.