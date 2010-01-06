دستبرد یک بیمارستان به آب قناتهای دانشگاه تهران/ دستور ویژه قالیباف

رضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: "فعالیتهای عمرانی اعم از ساختمان سازی که در سطح شهر انجام می شود بر روی قناتها تاثیر سوء دارد. به دلیلی از این دست حدود 18 حلقه از چاههای قنات دانشگاه تهران در حوالی پل حکیم دچار مشکل شده و سد کوچکی در قنات ایجاد و قنات عملا بسته شده است. در پی این مشکل حدود 50 لیتر در ثانیه از آب قناتی که از فرحزاد سرچشمه می گیرد و باید وارد پردیس مرکزی دانشگاه تهران شود هدر می رود و وارد فاضلاب شهری می شود."

مدیرکل پشتیبانی و طرحهای عمرانی دانشگاه تهران افزود: "در راستای حل مشکل هرز رفت آب در زیر پل حکیم با شهرداری تهران مذاکره شد و با دستور مستقیم دکتر قالیباف اقدامات شهرداری تهران نسبت به لایروبی، کول گذاری و طوقه چینی این 18 حلقه چاه آغاز شده است. همچنین حدود یک ماه پیش عملیات لایروبی این 18 حلقه چاه شروع شد و به نظر می رسد تا یک ماه آتی عملیات لایروبی، طوقه گذاری و کول گذاری این حلقه چاه ها به پایان برسد."

وی هرز رفت آب رشته قناتهای دانشگاه تهران را تنها عامل کاهش آب قابل استحصال از این قناتها ندانست و از برداشتهای غیر قانونی و دستبرد به آب رشته قناتهای دانشگاه تهران در مسیر سرچشمه تا مظهر این قناتها نیز خبر داد و گفت: "با توجه به اینکه قنات در طول یک مسیر نسبتا طولانی وارد دانشگاه تهران و کوی دانشگاه می شود، خیلی از قسمت های شهری نیز به آن امکان دسترسی پیدا می کنند."

دستبرد یک بیمارستان به آب رشته قناتهای دانشگاه تهران

قاسمی افزود: "عمدتا خیلی از فضاهای شهری بر روی قناتها احداث شده اند. برخی بخشهای مسکونی از این قناتها به عنوان آب مورد استفاده جهت آبیاری فضاهای سبز و همچنین برای استفاده در استخرها به طور غیر قانونی بهره می گیرند. اخیرا بررسی ها نشان داده که در شهرک قدس یکی از مراکز درمانی از این قنات استفاده می کند. همچنین یکی از دانشگاهها نیز از قناتهای دانشگاه تهران استفاده می کند که حتی مکاتبه ای نیز با دانشگاه مربوطه انجام شده و تذکر داده شده که شرعا استفاده از این قنات ناصحیح است."

برخورد حقوقی دانشگاه تهران با برداشت غیر قانونی از آب رشته قناتهای دانشگاه

مدیرکل پشتیبانی و طرحهای عمرانی دانشگاه تهران از برنامه ریزی برای بررسی وضعیت رشته قناتهای دانشگاه تهران خبر داد و به مهر گفت: "رشته قناتها را از پردیس مرکزی دانشگاه تهران و از کوی دانشگاه تهران قدم به قدم رصد و میله های چاهها را بررسی خواهیم کرد و با توجه به نقشه ای که تهیه شده است مناطق مسکونی که از آب رشته قناتهای دانشگاه تهران استفاده می کنند را شناسایی و میله های چاهها بسته می شوند."

وی افزود: "در صورتی که بسته شدن روی میله های چاهها جهت جلوگیری از دستبرد آب قناتهای دانشگاه تهران موثر واقع نشود به طور رسمی وارد مباحث حقوقی می شویم."

این مقام مسئول در دانشگاه تهران به دانشگاهیان دانشگاه تهران قول داد که مدیریت دانشگاه تهران تمام تلاش خود برای حفظ قناتهای دانشگاه که جزء سنت شهری است و با زحمات بسیار طاقت فرسایی در تهران قدیم ساخته شده و از معدود قنواتی است که امروز نیز آباد است و از تهران قدیم به دانشگاه تهران به ارث رسیده است انجام خواهد داد.

تایید آلودگی شیمیایی آب رشته قناتهای دانشگاه تهران

رضا قاسمی همچنین درباره آنچه که تحت عنوان آلودگی شیمیایی آب قناتهای دانشگاه تهران نامیده می شود نیز به مهر گفت: "آب قنات با توجه به بعد مسافتی که عملا باید داشته باشد در بعضی از قسمت ها ممکن است با فاضلاب های شهری مخلوط شده باشد. در بررسیهایی که در پردیس مرکزی دانشگاه تهران بر روی آب قنات صورت گرفته است آلودگیهای شیمیایی ثابت شده است."

وی از بررسی راه اندازی مرکز تصفیه آب قنات در پردیس مرکزی دانشگاه تهران خبر داد.

هرز رفت 80 درصدی آب رشته قناتهای دانشگاه تهران

مدیرکل پشتیبانی و طرحهای عمرانی دانشگاه تهران درباره میزان آب قابل استحصال و میزان هدر رفت آب رشته قناتهای دانشگاه تهران به مهر گفت: "در حال حاضر فقط حدود 5 تا 10 لیتر در ثانیه آب از رشته قناتهای دانشگاه تهران استحصال می شود این در حالیست که حدود 60 لیتر در ثانیه می تواند از محل رشته قنات وارد پردیس مرکزی دانشگاه شود. یعنی بیش از 50 لیتر در ثانیه هرز آب داریم."

به گزارش مهر، خیلی از دانشگاه تهرانی ها از قناتهایی که متعلق به دانشگاه آنها است بی اطلاعند. قناتهایی که به دلیل مشکلاتی چون ریزش، دستبرد، آلودگی و هدر رفت آب به نفس نفس افتاده اند.