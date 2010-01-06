چهار هزار میلیارد ریال یارانه فرآورده نفتی در گلستان هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مهدی باختری شامگاه سه شنبه در تشریح عملکرد این شرکت در گرگان افزود: در مجموع چهار هزار و 266 میلیارد ریال مجموع فرآورده های نفتی استان بود که از این مقدار 410 میلیارد ریال از فروش فرآورده های نفتی تامین و چهار هزار و 206 میلیارد ریال از اعتبارات دولت در قالب یارانه تامین و هزینه شده است.

وی اظهار داشت: مصرف بنزین موتور در سال جاری به 52 میلیون و 400 هزار لیتر رسید و میزان نفت سفید از 66 میلیون لیتر در سال قبل به 86 میلیون لیتر رسید که شاهد افزایش 29 درصدی در این بخش بوده است.

وی به پروژه های در دست اجرای این شرکت اشاره و خاطرنشان کرد: توسعه انبار نفت گرگان شامل، احداث 24 دهنه بارگیری نفتکشها، دو دستگاه مخزن آب آتش نشانی با مجموع ظرفیت چهار میلیون لیتر با تجهیزات و پمپ شیت مربوطه، احداث اتاقها و ساختمانهای اداری مربوطه، احداث باندوال (دیوار بتنی) دور مخازن مطابق آخرین استانداردهای ایمنی و تجهیز مخازن و تاسیسات انبار نفت گرگان با جدیدترین و کاملترین استانداردهای ایمنی و آتش نشانی از جمله طرحهاست.

به گفته باختری، احداث محل پارکینگ نفتکشها در انبار گرگان، احداث سالن ورزشی در انبار نفت گرگان، ساخت و نصب یک دستگاه مخزن 20 میلیون لیتری جدید در انبار گرگان، پروژه ممیزی انرژی در ساختمانهای شرکت (به مساحت بیش از شش هزار مترمربع) و تجهیز مخازن نگهداشت فرآورده های نفتی به سیستم LG-TG (اندازه گیری اتوماتیک مقدار و دمای فرآورده موجود در مخزن ) از دیگر طرحهاست.

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی گلستان بیان داشت: پروژه ممیزی انرژی واحدهای صنعتی پرمصرف استان، اجرای طرح کهاب (طرح بازیافت بخارات بنزین در جایگاه ها و نفتکش ها)، طرح شناسایی کامل خانوارها، نفت سوز و صدور کارت نفت سفید جدید برای آنها از دیگر طرحهاست.

وی یادآور شد: پروژه ها و طرح هایی که عملیات اجرایی آنها به پایان رسیده یا در حال بهره برداری هستند شامل احداث دو دستگاه مخزن 21 میلیون لیتری در انبار گنبد (یک دستگاه مخصوص بنزین موتور و یک دستگاه مخصوص نفت سفید)، دیوارکشی زمین الحاقی جدید انبار گنبد، احداث اتاق پلمب زنی درب خروجی انبار گنبد است.

به گفته باختری، اجرای کامل اتوماسیون اداری در سطح منطقه و نواحی تابعه، راه اندازی فروش اینترنتی فرآورده های نفتی، تجهیز ساختمان های ستاد و نواحی منطقه به سیستم کنترل هوشمند سوخت موتورخانه نیز پایان یافته است.



وی افزود: سال گذشته شش جایگاه سوخت دو منظوره در استان فعال بود که اکنون به 18 جایگاه رسیده است.