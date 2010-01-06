550 معتاد پرخطر از سطح استان اصفهان جمع آوری شدند

سرهنگ حسین رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: افرادی که به صورت خودمعرف به این اردوگاه مراجعه می کنند برای طی دوره درمانی 28 روزه مبلغ 900 هزار ریال پرداخت می کنند که در خصوص گروه جمع آوری شده این هزینه را نیروی انتظامی به عهده گرفته است.

رضایی تقویت باورهای دینی مردم و توجه و اطلاع رسانی به فرزندان توسط خانواده نسبت به خطرات مواد مخدر را از عوامل مهم کاهش گسترش اعتیاد در جامعه دانست.

به گفته وی طی 9 ماه گذشته 144 طرح انتظامی برای مبارزه با مواد مخدر در سطح کشور اجرا شده که 12 طرح در محدوده استان اصفهان به اجرا در آمده اند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان بر نقش مردم در مبارزه با سوداگران مرگ تاکید و بیان کرد: بسیاری از اطلاعات و آدرسهایی که منجر به کشفیات مواد مخدر و بازداشت مجرمان می‌شود به واسطه تماسهای مردمی بدست آمده است.

رضایی گفت: باتوجه به حساسیت موقعیت جغرافیایی استان اصفهان و با هدف مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر و بازرسی بهتر ماشینهای حمل کننده این مواد سه ایستگاه بازرسی جدید در مرزهای جنوبی و شرقی استان اصفهان تشکیل خواهند شد.

وی افزود: در پی اجرای سه مرحله طرح امنیت اجتماعی با رویکرد مبارزه با مواد مخدر 31 قاچاقچی دستگیر و سه تن و 942 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده است.

رضایی اعلام کرد: طی 9 ماه گذشته پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان اصفهان ضمن بازداشت هشت هزار و 212 نفر به جرم نگهداری، توزیع و حمل مواد مخدر دستگیر و 121 باند سوداگران مرگ را منهم کرده و در این رابطه 25 قبضه سلاح گرم، 234 دستگاه انواع خودروهای سبک و سنگین و 14 دستگاه موتورسیکلت را ضبط کرده است.

وی گفت: از ابتدای سال 88 تاکنون 20 تن و 312 کیلو و 527 گرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده که شامل 18 تن و 436 کیلو و 600 گرم تریاک، 300 کیلو و 950 گرم هروئین، 230 کیلو و 650 گرم هرویین، 35 کیلو و 560 گرم شیشه، یک تن و 180 گرم حشیش و سایر انواع مواد مخدر است.

رضایی با تاکید بر نقش پیشگیرانه برنامه های آموزشی در جلوگیری از گسترش پدیده شوم اعتیاد در جامعه گفت: جهت آگاه سازی و اطلاع رسانی به دانش آموزان مدارس اصفهان در مقاطع راهنمایی و متوسطه در مجموع برگزاری 63 جلسه کلاس آموزشی 10 هزار و 500 دانش‌آموز شامل 9 هزار و 920 دانش‌آموز دختر و هزار و 420 دانش آموز پسر آموزش دیدند.

وی افزود: 57 هزار و 977 نفر در قالب افراد آسیب پذیر جامعه طی 264 آموزشهای لازم را طی کرده اند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان بر شناسایی توزیع کنندگان مواد مخدر و پاکسازی نقاط آلوده در حاشیه شهرها و تفرجگاه ها به عنوان بخش مهمی از طرحهای مقابله با اعتیاد تاکید کرد.